Els experts demanen cautela i avisen que el pic de casos arribarà aviat

En un sol dia el departament de Salut va informar de la detecció de 2.616 nous positius de covid-19 a Catalunya. La xifra total de contagis que s’han confirmat en un laboratori català ja s’eleva fins als 18.773 positius, 586 dels quals a la conca d’Òdena. La corba epidemiològica s’ha disparat en nombre de noves infeccions, però també han augmentat les defuncions. Fins ara han mort 1.672 persones, 262 defuncions més que les notificades diumenge. Un total de 67 persones a causa del brot declarat a Igualada. A més, Salut xifra en 1.652 persones els pacients hospitalitzats amb un estat greu, la majoria intubats i connectats a un respirador. Aproximadament el 16% dels contagiats (3.007) són professionals sanitaris. Des de l’inici de la pandèmia s’han comptabilitzat 4.966 altes, 841 més que en el balanç fet públic diumenge. Restades les morts i les altes, 12.135 persones diagnosticades continuen amb la malaltia.

Si Catalunya manté l’actual ritme de contagis, divendres es podria assolir el desitjat pic d’infeccions. I, a partir d’aquell moment, la corba epidemiològica deixaria d’estirar-se i emprendria el camí del descens. Seria el senyal que el comportament de l’epidèmia s’estabilitza a poc a poc. “Hem de ser molt prudents, però sembla que baixa la velocitat dels contagis. I això és gràcies a l’actitud dels ciutadans”, assegura el cap de medicina preventiva de l’Hospital Clínic, Antoni Trilla. També demana cautela el secretari de Salut Pública, Joan Guix, que coincideix que hi ha indicis que apunten a una desacceleració de les transmissions. “Les polítiques de confinament ens acosten al pic de la pandèmia tal com esperàvem: els diagnòstics segueixen a l’alça, però no els percentatges de nous contagis, que fa dies que viuen una certa estabilització”, explica.

UCIs plenes fins Setmana Santa

Des de divendres els epidemiòlegs veuen que el pendent de la corba s’ha anat suavitzant i s’ha anat desmarcant de la corba estatal, però Guix insisteix: encara no s’ha arribat al pic màxim d’infeccions i falta viure una setmana decisiva. Han passat 15 dies des de la declaració de l’estat d'alarma i una mica més des que el president de la Generalitat, Quim Torra, va demanar el confinament. Des d’ahir cap treballador d’un sector no essencial pot sortir de casa sense motius de primera necessitat per ordre del govern espanyol.

En aquest escenari més restrictiu i tenint en compte l’evolució de la pandèmia els últims dies, els experts comencen a albirar la llum al final del túnel. “Sortirem d’aquesta pandèmia, però hem de recordar que les tendències no milloren d’un dia per l’altre”, avisa Trilla. En canvi, sí que poden empitjorar. Itàlia n'és la mostra: la setmana passada un descens dels morts i dels contagis esperonaven una lenta però segura recuperació i, dos dies després, el país transalpí assolia un pic de casos elevadíssim i vivia una de les jornades més negres de la pandèmia.

“Una pandèmia no té un comportament lineal i és molt inestable”, apunta Trilla. L’estadística és un retrovisor: avui es coneixen les dades de fa cinc dies. Ara es coneixen les proves de pacients que es van infectar fa una setmana o com a màxim dues i únicament amb motius clínics. “Els detectats són la punta de l’iceberg”, afirma el secretari de Salut Pública. I remarca: “No hem arribat al pic de casos nous ni greus”.

El confinament no frenarà del tot el degoteig de casos i és probable que el virus no marxi mai, però sí que evitarà una allau de pacients inassumible. “Permet girar la corba i alentir els contagis perquè no tots els malalts requereixin un ingrés hospitalari”, matisa Guix. L’infectòleg Oriol Mitjà remarca que hi ha “molts casos i molts greus” als hospitals i que, si es consolida la tendència a la baixa, les UCI començaran a oxigenar-se d’aquí 10 dies com a molt aviat. Així, la interpretació més important que es desprèn d’aquesta presumible desacceleració és que es pot evitar un desastre: el col·lapse del sistema sanitari. A Catalunya hi ha un total de 1.722 llits de medicina intensiva i el 84% estan ocupats per malalts de covid-19.

L’Hospital de la Vall d’Hebron ja hi dedica el 90% de la seva capacitat. “Veiem que baixa el ritme de contagis nous, però només parlo dels casos que arriben a l’hospital”, aclareix el cap del servei de malalties infeccioses de la Vall d’Hebron, Benito Almirante. Des de finals de la setmana passada es viu una certa estabilització en l’arribada de pacients i apunta que és un “indicador indirecte” de l’evolució de la pandèmia, tot i que considera que encara hauran de passar entre dues i quatre setmanes per descarregar les UCI: “Esperem un abril complicat i un maig encara intens”, explica.