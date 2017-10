"Ens van clavar cops de puny i de tamboret": un grup de policies nacionals protagonitza una baralla de bar

"Eren 7 i al principi estaven tranquils, però a mesura que anaven bevent cerveses cada vegada cridaven més", explica a l’ARA el Cristian, el propietari d'un bar del barri del Born de Barcelona que assegura que ell i un cambrer van patir la nit de dimarts una agressió per part d'un grup format per policies nacionals. "Som italians, i entre nosaltres parlem en italià, però es pensaven que érem catalans i cridaven «aquí es parla espanyol o no es parla res» i cantaven l'himne espanyol", afegeix. Al final, quan els van voler fer marxar perquè anaven beguts, un es va posar agressiu i els altres s'hi van afegir i van començar una autèntica baralla de bar. Segons ha avançat RAC1 i han confirmat a l'ARA fonts amb accés a dades del cas, els Mossos investiguen els policies espanyols per si van cometre un delicte de lesions.

Després de força rondes de cervesa, fent cada vegada més crits, va semblar que els policies se n'anaven, però no acabaven de marxar. Un cambrer els va dir que tancaven i, segons el Cristian, un policia va reaccionar malament. "Vosaltres tanqueu i obriu quan ho dic jo, jo sóc la llei!" explica que va cridar el policia. I va començar a colpejar la barra del bar. Sempre segons el relat del propietari del local, el policia va anar a l'altra banda de la barra per agafar el cambrer pel coll, ell s'hi va llançar per separar-los, van caure a terra i aviat els altres policies es van afegir a la baralla, armats amb tamborets. "Ens van clavar cops de puny i cops de tamboret", assegura. "Van ser 15 o 20 minuts d'impotència perquè eren policies i no podíem fer res", ha explicat a l'ARA.

En la baralla un dels agents hauria arrancat un sortidor de la barra del bar -aquest diari ha comprovat que ja no hi és- i es van causar diverses destrosses. El propietari del bar va poder pitjar el botó de l'alarma i els vianants i els amos dels locals veïns van trucar als Mossos. Eren poc més de les 22.00 h i els policies nacionals anaven de paisà; allò semblava una baralla entre ciutadans. Quan els Mossos van arribar, però, el propietari del local encara es va sentir impotent. "Es van saludar amb els policies, semblava que es coneixien, i no els van tractar com si fossin ciutadans normals els que haguessin fet allò", assegura. De fet, explica que un dels policies espanyols assegurava que li havien robat el telèfon mòbil, i que finalment els Mossos el van trobar darrere la barra, on li podria haver caigut quan ell va agafar el cambrer pel coll i van rodolar per terra.

"Els Mossos van arribar que semblaven els servents dels policies", continua, "un d'ells, sense samarreta, cridava als Mossos i els deia que no eren res i que allà la llei eren ells". Finalment, els policies nacionals se'n van anar i els Mossos van aixecar acta. El cambrer i el propietari van anar al centre mèdic, perquè els fessin un informe de les lesions, i el Cristian assegura que té "absolutament clar" que denunciaran els fets, que si no ho van fer dimarts a la nit va ser perquè quan van arribar a la comissaria del carrer Nou de la Rambla, passades les 02.00 h, ja no els van voler atendre. El pitjor, assegura, és la sensació d'impotència que els va deixar tot plegat.