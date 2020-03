Espanya tanca les seves fronteres terrestres per frenar el coronavirus

El govern espanyol no contempla per ara el confinament de comunitats autònomes però, en canvi, ha decidit tancar les fronteres externes terrestres. Des de dilluns a la nit, s’han restablert els controls fronterers per intentar aturar l’expansió del coronavirus, que ahir ja havia contagiat a gairebé 10.000 persones a l’Estat i havia provocat 309 morts, convertint Espanya en el segon país europeu amb més casos. “És una iniciativa necessària, raonable i proporcional” per protegir la salut dels ciutadans i contenir el coronavirus, va assegurar el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que va comparèixer a mitja tarda des de la Moncloa per anunciar la nova mesura.

Espanya suspèn temporalment l’acord de Schengen però es mantenen obertes les fronteres aèries i marítimes. Per tant, es podrà continuar entrant a l’Estat amb avió i vaixell sense cap restricció. Tampoc afecta les fronteres amb Andorra i Gibraltar. Marlaska, però, no va descartar tancar-les més endavant. “Es poden considerar totes les mesures”, va assegurar. “Actuarem amb proporcionalitat i idoneïtat, en els termes que resolguin la situació present. Si les circumstàncies ho demanen, s’adoptaran aquestes mesures”, va insistir el ministre de l’Interior.

Garantir l’activitat econòmica

El tancament de fronteres terrestres no afectarà ni el personal diplomàtic, ni els treballadors transfronterers ni el transport de mercaderies, “per tal d’assegurar la continuïtat de l’activitat econòmica i preservar la cadena d’abastiment”. La mesura tampoc afectarà els ciutadans espanyols ni els estrangers residents a Espanya, que podran tornar a l’Estat per carretera si es troben a l’estranger. També podran entrar a Espanya els estrangers que acreditin una situació de necessitat o causes de força major.

Segons ha destacat Grande-Marlaska, l’executiu espanyol ha pres la mesura en coordinació amb els altres governs europeus, que ahir mateix van celebrar per via telemàtica un consell de ministres conjunt d’Interior i de Sanitat. A més, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va parlar amb el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre de Portugal, Antonio Costa, per explicar la mesura als països veïns abans de fer-la pública.

Espanya segueix l’exemple de set socis europeus més -Alemanya, Àustria, Hongria, la República Txeca, Dinamarca, Polònia i Lituània- que ja han notificat a la Comissió Europea que han tornat a posar controls a les seves fronteres pel coronavirus. L’acord de Schengen -pel qual es van suprimir les fronteres interiors de la Unió Europea- permet restablir temporalment els controls fronterers per causes extraordinàries. La Comissió Europea, a més, també va proposar ahir tancar les fronteres exteriors de la UE durant 30 dies.

En paral·lel a la decisió de l’executiu de Pedro de Sánchez de tancar les fronteres terrestres, Portugal i Espanya van acordar ahir suspendre les connexions aèries i ferroviàries entre tots dos països a partir de la mitjanit. Ho va anunciar el ministre d’Administració Interna portuguès, Eduardo Cabrita, poc després de la roda de premsa de Marlaska, tot i que el govern espanyol no en va informar. Cabrita, però, va assegurar que és una mesura decidida en coordinació amb les autoritats espanyoles davant la pandèmia causada pel Covid-19. Per tant, totes les fronteres entre Espanya i Portugal estan tancades des d’ahir a la nit, amb diferents excepcions, com ara els treballadors transfronterers, que podran seguir creuant diàriament la frontera per anar a la feina.

Torra reclama més ambició

A Catalunya, el president de la Generalitat, Quim Torra, va aplaudir la mesura del tancament de fronteres terrestres però el va considerar insuficient i va assegurar que arriba tard. “Continua essent necessari tancar Aeroports, Ports i Trens d’Alta Velocitat i sobretot que el Gobierno aprovi el Pla de Confinament que ha presentat la Generalitat. No podem perdre ni un minut més”, va afirmar en un missatge a la xarxa social Twitter. Torra, que ahir va anunciar que ha donat positiu a la prova del coronavirus, segueix reclamant a Pedro Sánchez que tanqui Catalunya.

El govern espanyol, però, no creu necessari tancar comunitats autònomes, tot i que en la fase actual de la pandèmia, els contagis a l’Estat ja són comunitaris i no importats. A més, el fet que no es tanquin les fronteres aèries i marítimes fa possible que continuïn entrant persones procedents d’altres països.