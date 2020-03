Augmenten un 25% els contagiats de coronavirus a l'Estat: ja s'han confirmat 17.147 casos i 767 morts

Els casos de coronavirus a l'Estat han augmentat gairebé un 25% en només un dia. El ministeri de Sanitat ha elevat aquest dijous a 17.147 els casos confirmats de contagis del Covid-19 (3.431 més que aquest dimecres) i a 767 el nombre de morts (169 més que ahir). "Probablement, ens acostem al punt màxim. Cada dia hi haurà una mica més de casos fins que comencem el descens", ha explicat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. "Arribar a aquest punt màxim i començar a doblegar la corba cap a l'altre costat és el primer objectiu", ha subratllat.

Un de cada tres contagiats té més de 65 anys i un 18% més de 75, segons Sanitat, que no ofereix dades sobre l'edat de les víctimes. Simón només ha revelat que hi ha almenys tres morts que tenien menys de 65 anys. Madrid continua sent la comunitat autònoma amb més casos: 6.777 contagis i gairebé 500 víctimes. Un altre dels territoris més afectats és Euskadi, que ha anunciat la mort de la primera professional sanitària, una dona de 52 anys que duia una setmana hospitalitzada. En el conjunt de l'Estat hi ha un total de 1.107 persones que ja s'han curat.

El govern espanyol ha admès que hi ha "problemes" en algunes residències de la tercera edat i ha reiterat que s'està treballant en un protocol d'actuació específic per a les residències. A més, Fernando Simón ha avançat que s'imposaran actuacions més estrictes a les residències en les pròximes hores, quan es publiqui una ordre ministerial. En qualsevol cas, ha subratllat el director del centre de coordinació, la letalitat del coronavirus és molt més elevada en persones grans i a Espanya "la letalitat a les residències no és superior a la d'altres països en grups d'edat equivalents".

Escassetat de material sanitari

Sobre les queixes de la Generalitat i de la Comunitat de Madrid pel confiscament de material sanitari, Simón ha tornat a negar que s'hagin retingut mascaretes o guants. Tot i això, ha confirmat que el govern espanyol està distribuint entre les comunitats autònomes material sanitari. "Cal conscienciar-se que hi ha una escassetat generalitzada d'aquest tipus de productes. Aquest tipus d'acusacions fan més mal que bé al sistema sanitari", ha denunciat.

L'executiu espanyol continua negant la necessitat de decretar el confinament de Catalunya, tot i que el Govern ho ha demanat reiteradament. El ministeri de Sanitat reconeix que hi ha "moltes discrepàncies" entre els experts sobre l'impacte d'una mesura d'aquest tipus però considera que ara mateix "no valdria la pena" decretar el confinament d'una comunitat autònoma perquè els moviments de persones d'un punt a un altre de l'Estat han disminuït notablement. "L'efecte de les mesures que s'han pres és molt semblant al confinament de comunitats autònomes i territoris", ha assegurat Fernando Simón.

Autoritzat només un passatger als taxis

Pel que fa als transports, el govern espanyol ha assegurat que l'ocupació és molt baixa. Els trens de Rodalies de Barcelona i Madrid presenten una ocupació del 15%, mentre que a l'AVE l'ocupació és del 2% de mitjana. A més, s'han adoptat noves restriccions pel que fa al transport públic: en el cas dels taxis i els vehicles de transport amb conductor (VTC) només es permetrà un passatgers, a excepció de les persones dependents, que poden anar amb un acompanyant, o casos de persones amb necessitats especials. Els vehicles de lloguer només es podran utilitzar si és per dur a terme activitats autoritzades pel decret de l'estat d'alarma. Pel que fa als autobusos, només podran estar ocupats un terç dels seus seients.

D'altra banda, l'exèrcit espanyol ha anunciat que farà tasques de desinfecció i descontaminació al port de Barcelona i l'aeroport del Prat, segons ha explicat el general Miguel Ángel Villarroya, el cap de l'estat major.