Barcelona i l'àrea metropolitana flexibilitzen les mesures i la resta de Catalunya passarà a la fase 1 dilluns

A partir de dilluns totes les regions sanitàries de Catalunya excepte Barcelona i la seva àrea metropolitana faran el salt a la fase 1 del desconfinament, juntament amb el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran, que van entrar en aquesta fase dilluns passat. El ministeri de Sanitat ha acceptat la proposta de la conselleria de Salut que proposava que Girona, Lleida i la Catalunya Central, a més de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, però n'ha deixat fora la zona del Baix Montseny. Barcelona i l'àrea metropolitana, a més, continuaran a la fase 0, però es flexibilitzaran algunes mesures i veuran com s'aixequen algunes de les restriccions, tal i com demanava la Generalitat.

La Generalitat va proposar dijous a la tarda al ministeri de Sanitat que Barcelona i l'àrea metropolitana nord i sud poguessin flexibilitzar algunes de les restriccions de la fase 0 i avançar a una fase intermèdia, batejada com a 'fase 0,5'. En aquest sentit, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha evitat anomenar-la així i s'ha limitat a explicar les flexibilitzacions que han acordat en els territoris que estan a la fase 0. Una flexibilització que passa per les mesures que ja havia demanat la Generalitat. El Govern havia proposat que els comerços petits poguessin funcionar sense cita prèvia i es pogués ampliar a fins a 10 familiars les vetlles pels difunts. A més, també es podran reactivar els serveis socials, la desinfecció i tasques administratives de centres educatius, obrir centres científics i centres culturals com biblioteques o museus. També es reobriran centres d'alt rendiment esportiu i es podran fer vetlles amb aforament limitat.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va justificar la prudència a l'hora de fer avançar més lentament Barcelona i l'àrea metropolitana en el seu desconfinament, per l'elevada densitat de població i la mobilitat que concentren les tres regions. Tot i així, va posar en valor el bon comportament dels tres territoris, ja que els últims dies havien baixat el nombre de contagis i el nombre de llits ocupats a l'UCI, malgrat ho feien a un ritme més lent que a la resta de Catalunya.

A tot l'Estat, un 70% de la població estarà a la fase 1 a partir de dilluns i un 30%, que correspon a 14 milions de ciutadans espanyols, es quedaran a la fase 0, tot i que amb mesures flexibilitzades. De tota manera, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat: "A partir de la setmana que ve, pot ser que gairebé tot Espanya estigui a la fase 1".

Les peticions de la resta de comunitats

La Comunitat de Madrid ha tornat a demanar, per segona vegada, passar a la fase 1, però el ministeri de Sanitat ha tornat a deixar-lo a la fase 0, tot i flexibilitzar-ne les mesures. La setmana passada el govern espanyol ja va rebutjar la seva petició. El País Valencià, Andalusia i Castella-la Manxa també han demanat passar a la fase 1 per les províncies que fa una setmana el govern espanyol va deixar alguns territoris a la fase 0. Aquesta vegada totes tres comunitats han passat a la fase 1.

Castella i Lleó, per la seva banda, ha demanat que s'afegeixin 42 zones més a la fase a les 26 que ja van demanar fa una setmana i que el ministeri va acceptar. A més, les Canàries i les Illes Balears també han demanat que per les illes que ja porten 15 dies a la fase 1, com són la Graciosa, el Hierro, la Gomera i Formentera, a partir de dilluns que ve puguin passar a la fase 2.