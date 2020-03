L'infectòleg Benito Almirante: "Per Setmana Santa la societat haurà d'estar megaconfinada"

El cap del servei de malalties infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, ha assegurat que tenen ara mateix 250 persones afectades pel coronavirus al centre on treballa, 45 dels quals a l'UCI. Almirante ha explicat al Via lliure de Rac1 que per "aplanar la corba" i anar fent remetre la propagació encara falten "3 o 4 setmanes", i que per Setmana Santa la societat haurà d'estar "megaconfinada", en la línia del que ja va apuntar recentment en una entrevista amb l'ARA.

De fet, creu que algun tipus de confinament s'haurà de mantenir durant 6-8 setmanes més i espera que aquesta setmana al Congrés s'endureixin les mesures en aquest sentit. "Segur que la mortalitat continuarà pujant durant les dues setmanes vinents, però no al ritme que si no féssim confinament", ha dit, apuntant que cal que la societat en sigui conscient i no surti de casa.

Això sí, Almirante ha llançat un missatge de confiança: la Vall d'Hebron té "prou recursos per donar resposta durant els pròxims 7-10 dies" a les persones afectades, i amb les estimacions que tenen fetes actualment a Catalunya no s'hauria d'arribar "a les xifres de Madrid durant les dues setmanes vinents. "És una estimació amb marge d'error, però crec que la situació a Madrid és més complicada que la de Catalunya", ha afegit.

El doble d'afectats

Almirante està convençut que ara mateix a Espanya hi ha com a mínim el doble de persones amb Covid-19 del que marquen les estadístiques, perquè no s'han fet tests massius i només es poden fer les proves en centres hospitalaris. Per tant, hi ha molts infectats que no s'han detectat. "Si féssim més tests, el volum de casos es multiplicaria i el percentatge de mortalitat baixaria. Que hi ha més de 20.000 afectats, segur. No diria 200.000, però com a mínim el doble dels que hi ha ara".

En tot cas, l'infectòleg creu que la prioritat ara mateix no és fer més tests sinó tenir més sistemes de ventilació per atendre les persones que estan més greus. No hi ha recursos per a tot i s'ha de prioritzar. "Què és el que més necessita el país ara? Sistemes de ventilació assistida per poder atendre totes les persones que necessiten unitats de crítics. La prioritat no és diagnosticar, sinó tractar molt bé les persones amb malaltia molt greu", ha sentenciat.