El Govern posa límits al preu dels enterraments i ampliarà els llits d'hotel per al personal sanitari

El Govern ha firmat un nou decret llei per fer front a l'emergència del coronavirus que, entre més coses, estableix mesures per agilitzar el comiat de les persones difuntes i fixar un màxim pel preu dels enterraments, per evitar que hi hagi abusos. Fins ara 880 persones han mort arran del contagi de covid-19 a Catalunya. Però de moment no hi ha una taxa màxima fixada i s'anirà establint els pròxims dies. Ahir va ser la jornada més dura en nombre de víctimes mortals: en 24 hores se'n van sumar 208. Però el nombre de contagis va baixar per segon dia consecutiu: es van registrar 1.384 positius, que acosten la xifra total de contagis a gairebé 13.000. La segona nota positiva van ser el nombre d'altes hospitalàries: 687 en un dia. Ja n'hi ha 2.384 en total.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha recordat que en les últimes hores s'han obert places hoteleres per atendre pacients lleus contagiats per covid-19, però també personal sanitari, perquè puguin ser a prop del centre mèdic on treballen a tot Catalunya. Segons Vergés, ja hi ha 500 places disponibles i la previsió és obrir-ne 700 més, també a Sabadell, Terrassa, Sitges, Tremp, Palamós, Badalona, Mataró i Lleida. El conseller d'Interior, Miquel Buch, no ha descartat que la mesura d'habilitar hotels per a personal sanitari es pugui estendre a altres professionals que estan prestant serveis essencials, com ara els Mossos d'Esquadra: "Estem estudiant totes les possibilitats".

La consellera de Salut ha destacat la "reorganització de fluxos" en l'assistència sanitària que s'ha fet a tot el país, per poder atendre totes les necessitats. Ha explicat, per exemple, que s'ha concentrat l'atenció pediàtrica hospitalària a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i al de Sant Joan de Déu.

El Govern també ha suspès totes les obres públiques de la Generalitat "mentre duri l'emergència", ha explicat la consellera de Presidència, Meritxell Budó. Fins ara ja s'havien aturat, de comú acord amb les contractes, disset projectes públics, als quals ara s'afegiran la resta i l'executiu cobrirà les despeses que impliqui l'aturada.

10.000 treballadors sense poder anar a la feina a Òdena

El govern espanyol va prorrogar ahir el confinament de la conca d'Òdena, tot i que no en la fase avançada que havia demanat la Generalitat perquè l'aïllament de la població fos total. Buch i Budó han exigit a l'Estat que doni una resposta als 10.000 treballadors de la zona, que no es poden desplaçar fora de les seves poblacions per anar a treballar i no poden demanar la baixa. Buch ha explicat que continuen estudiant mesures, entre les competències que té el Govern, per ampliar les restriccions a la zona, en el marc de les reunions de seguiment del pla d'emergències Procicat.

El conseller també ha fet una nova crida perquè la ciutadania no surti de cap de setmana. Mil agents dels Mossos controlaran les entrades i sortides a les principals vies de circulació.