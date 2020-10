Demanen al jutjat tancar el CIE de Barcelona per un cas de covid-19 sense aïllament

Fa poc més d'una setmana que va tornar a obrir el centre d'internament d'estrangers (CIE) de la Zona Franca després d'haver estat tancat des del març per la pandèmia. Però diumenge de la setmana passada el CIE va avisar l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) que un intern havia donat positiu de covid-19. El personal de l'ASPB va visitar l'equipament i n'ha fet un informe en què alerta que el centre no té cap pla per evitar la transmissió del virus i que tampoc s'han aïllat les persones que van estar en contacte amb el contagiat. Per això l'Ajuntament de Barcelona ha presentat al jutjat de control del CIE un escrit en què demana el tancament de l'equipament per aquest primer cas, que ha evidenciat que "no es pot garantir la seguretat ni la salut de les persones". Les entitats Irídia i Migra Studium també han traslladat aquesta petició al jutjat.

Segons la regidora de Salut de Barcelona, Gemma Tarafa, l'ASPB ha comprovat que no només falta un pla de contingència, sinó que el CIE té dos grans mòduls –un amb 40 interns i un altre amb 41 més– i només quatre habitacions individuals on poder aïllar les persones. El positiu de covid-19 ha sigut al mòdul amb 40 interns i, per tant, 39 persones "són contactes directes", ha apuntat Tarafa. "Tots haurien d'estar aïllats en condicions, però només se'n poden aïllar quatre", ha afegit. Per això, l'informe de l'ASPB conclou que, com que l'aïllament no es pot fer amb només quatre habitacions, "les persones han de sortir del centre". Tarafa ha assegurat que no només estan en risc els interns sinó també els treballadors de l'equipament, que han demanat que se'ls faci una PCR i encara no han rebut resposta.

Pel que fa al positiu de covid-19, continua dins el CIE i fins ara ha presentat simptomatologia lleu o asimptomàtica. En aquest sentit, el regidor de Drets de Ciutadania de Barcelona, Marc Serra, ha explicat que es va fer una PCR als interns abans que entressin a l'equipament i llavors tots van donar negatiu. "No és una persona que portés el covid-19 del seu país d'origen. Tot indica que va contraure el virus al mateix centre", ha manifestat Serra. Per tot plegat, l'Ajuntament ha fet arribar aquest matí al jutjat de control del CIE la situació en una queixa en què ha adjuntat l'informe de l'ASPB. Serra ha posat d'exemple que el jutjat de control del CIE de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canària va resoldre fa pocs dies que "en cas de contagi d'algun dels interns, es procedeixi al desallotjament i tancament".

Dues queixes en un dia

"No ens podem permetre que això acabi en un nou focus de rebrot", ha alertat Serra, que ha confiat que el jutjat faci "un judici de proporcionalitat" davant la falta d'un pla a l'equipament per evitar la transmissió del virus. El regidor també ha considerat que les persones que estan al CIE haurien de ser "en un centre d'acollida i no d'internament d'estrangers perquè acaben d'arribar". L'Ajuntament no ha sigut l'únic que ha presentat una queixa, perquè Irídia i Migra Studium han fet el mateix aquest matí. El codirector d'Irídia, Andrés García Berrio, ha reclamat no només el tancament del CIE de Barcelona sinó que el contagiat i els seus contactes estrets "puguin fer una quarantena adequada". "No es poden garantir les condicions sanitàries al CIE", ha assegurat García Berrio, que ha demanat aplicar el criteri del jutjat de Las Palmas.

Irídia ha fet una roda de premsa davant l'equipament de la Zona Franca juntament amb altres entitats, com Tanquem els CIEs, SOS Racisme i Regularización Ya, que volen que es clausuri. La coordinadora d'incidència de SOS Racisme, Gemma Ferreón, ha valorat que "és intolerable" que els centres d'internament d'estrangers hagin tornat a obrir en un context de pandèmia "quan no es poden assegurar les condicions sanitàries".