Illa confirma que hi haurà llibertat de moviments per tot l'Estat a partir del 21 de juny

El govern espanyol ha aclarit aquest dimarts una de les incògnites que va generar la compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez, aquest diumenge. Quan serà possible la llibertat de moviments a tot l'Estat? El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que "amb tota seguretat" una vegada s'acabi l'última pròrroga de l'estat d'alarma, el diumenge 21 de juny, i el conjunt d'Espanya entri en la "nova normalitat", també Barcelona, Madrid i Lleida, les zones que van més tard en el procés de desescalada.

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts demanar demà al Congrés la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma fins al cap de setmana previ a Sant Joan. Resolent així les incògnites també sobre la lletra petita del reial decret després de l'acord del govern espanyol a tres bandes per assegurar-se la pròrroga, tant amb ERC, el PNB i Ciutadans, tot i que els seus vots no eren necessaris. Illa ha assegurat que les comunitats aconseguiran competències plenes a partir de la fase 3 i podran decidir tant la durada com les mesures que calgui implantar al seu territori, també pel que fa a la mobilitat, una explicació que es contradiu amb el que va dir Sánchez diumenge. Això és el que recull el reial decret que ha arribat al Congrés:

"El president de la comunitat autònoma serà l'autoritat competent delegada, amb caràcter exclusiu, per a l'adopció, supressió, modulació i execució de les mesures corresponents a la fase III del Pla de desescalada, en exercici de les seves competències, excepte les mesures vinculades a la llibertat de circulació que excedeixin l'àmbit de la unitat territorial determinada per cada comunitat autònoma a efectes del procés de desescalada"

"A més, es preveu que siguin les pròpies comunitats autònomes les que pugui decidir, d'acord amb cristeri sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase III en les diferents províncies, illes o unitats territorials de la seva comunitat"

Al final això es contradiu, en part, amb el que va plantejar ahir el ministre de Transports, José Luis Ábalos, en una entrevista a TVE. Ábalos va apuntar que en la fase 3 dos comunitats podrien tenir llibertat de moviments sempre i quan ho acordessin els presidents autonòmics i ho avalés el ministeri de Sanitat. En aquest sentit, Illa ha insistit que la mobilitat entre comunitats no arribarà fins a la nova normalitat. "Correspon als presidents de les comunitats autònomes l'adopció del pas a la nova normalitat", ha assenyalat.



Illa ha negat que s'estigui accelerant la desescalada perquè totes les fases, de moment, han durat com a mínim catorze dies, el període d'incubació del coronavirus. Ara bé, la tutela de les comunitats a partir de la fase 3 permetrà, a efectes pràctics, l'acceleració del procés i permetre ja la llibertat de moviments. El ministre ha puntualitzat que s'està preparant un protocol de cara a la nova normalitat, però que a grans trets caldrà continuar aplicant dues mesures: rentar-se les mans constantment i mantenir la distància interpersonal de dos metres.