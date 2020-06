El Govern compensarà els professionals sanitaris amb una paga extra a l'agost d'entre 350 i 1.350 euros

"És l'hora de passar dels aplaudiments a la gratificació econòmica". Aquest és el missatge que ha volgut deixar clar aquest dimecres al migdia el Govern de la Generalitat, quan ha anunciat quina serà la compensació que donaran als treballadors essencials que van estar a la primera línia del covid-19. Després de setmanes de negociacions, el Govern ha establert que la gratificació oscil·larà entre els 350 i els 1.350 euros per als professionals sanitaris i d'una compensació fixa de 900 euros per als professionals de les residències. Aquesta retribució es farà efectiva amb una paga extra adjunta a la nòmina del mes d'agost.

Durant la roda de premsa, en què han comparegut la portaveu del Govern, Meritxell Budó, el vicepresident econòmic, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, l'executiu ha detallat que la forquilla de retribucions, que en el cas dels professionals sanitaris és variable, s'establirà en funció de la seva exposició al virus, la presencialitat als seus llocs de feina i també segons les seves categories professionals.

Un impacte de 140 milions d'euros

En total, aquesta mesura tindrà un impacte de 140 milions d'euros als pressupostos de la Generalitat d'aquest any. A més, el Govern també ha previst una despesa extraordinària de 80 milions més per als pròxims dos anys (40 milions per any) per donar continuïtat a aquesta mesura perquè, segons ha dit Vergés, "la pandèmia no ha acabat i caldrà seguir reforçant el sistema".

Les negociacions per decidir aquests imports fa setmanes que es treballen. A finals d'abril, la mesa general dels empleats públics de la Generalitat ja es va reunir amb el Govern per abordar aquesta qüestió. Aleshores l'executiu va proposar destinar 45 milions per repartir entre els 45.000 professionals que s'han comptabilitzat que se'n podrien beneficiar entre personal sanitari, de residències, serveis d'emergències i bombers. Aquesta xifra suposaria que, de mitjana, cada treballador percebria un 1.000 euros bruts (666 nets).