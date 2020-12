Les farmàcies de les Corts seran les primeres a recollir automostres per fer PCRs

Les farmàcies del districte barceloní de les Corts seran les primeres a oferir i recollir les automostres de PCR per detectar casos asimptomàtics de covid que el departament de Salut va anunciar ara fa tot just un mes. Aquest tipus de cribatge massiu dirigit, que és totalment gratuït i voluntari i que s'adreça a les persones d'entre 30 i 59 anys, funcionarà d'una manera molt similar al del diagnòstic precoç del càncer de còlon. Els establiments proporcionaran els materials a la població per extreure's la mostra a casa i les enviaran posteriorment als laboratoris per ser analitzades. En aquest cas, les mostres no consistiran en un frotis nasal sinó que seran de saliva.

En funció de l'èxit de la campanya entre la població i la demanda que es generi, el Govern decidirà si estén aquesta iniciativa a totes les farmàcies de Catalunya. En aquest cas, Salut ja ha aclarit que aleshores sí que es farien frotis nasals. De moment, però, un total de 50 farmàcies de les Corts provaran l'estratègia i entregaran els kits d'automostra per fer PCR entre els ciutadans convocats, que prèviament hauran rebut un missatge per evitar les aglomeracions als espais i garantir una participació esglaonada.

Salut calcula que unes 32.600 persones rebran una carta o un SMS a casa aquest mes per convidar-los a formar part d'aquesta prova pilot, que va començar el dimecres 16 de desembre i que s'allargarà fins al 22 de gener. Les automostres permetran detectar infeccions actives de coronavirus en persones sense símptomes i, per tant, aïllar-los de forma primerenca.

Així funciona l'automostra

Un cop rebi la convocatòria i decideixi participar-hi, la població podrà dirigir-se a qualsevol de les farmàcies que participen en el programa pilot per recollir el kit d' automostra de saliva. El farmacèutic, que ha realitzat una formació específica, donarà les instruccions necessàries a l'usuari perquè pugui prendre's la mostra correctament a casa seva. El material s'haurà de retornar a la farmàcia on s'ha recollit abans de les 12 hores del migdia de l'endemà.

651x366 Un 'kit' d'automostra de PCR amb saliva com els que es repartiran a les farmàcies de Les Corts fins el 22 de gener. / MANOLO GARCÍA Un 'kit' d'automostra de PCR amb saliva com els que es repartiran a les farmàcies de Les Corts fins el 22 de gener. / MANOLO GARCÍA

Per tant, la persona recollirà els materials per fer-se l'automostra a la farmàcia, s'extraurà a casa la mostra de saliva –cosa que és molt poc invasiva– i farà el retorn etiquetat al mateix establiment. El circuit, doncs, és molt similar al que se segueix per a la detecció de lesions precursores del càncer –pòlips– mitjançant una mostra de femta.

La farmàcia enviarà la mostra als laboratoris de l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic, que comunicaran el resultat a través de La Meva Salut en un marge de 24 h. En menys de 48 hores se sabrà si la persona té el covid o no. Si es confirma el positiu, els resultats també seran comunicats al gestor covid del CAP al qual pertany el ciutadà –que en aquest cas són tres, el CAP Montnegre, el CAP les Corts-Pedralbes i el CAP les Corts-Helios– perquè es posi directament en contacte amb l'usuari i li indiqui els passos a seguir.

Alliberar els CAP

Salut va anunciar aquesta estratègia fa tot just un mes. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va avisar aleshores que era probable que aquesta via encara trigués unes setmanes a implementar-se perquè calien "tasques informatives" específiques per als col·legiats farmacèutics.

Inicialment Salut preveu que no sigui una estratègia periòdica i que només es faci un test per persona. Amb tot, les autoritats sanitàries podrien decidir si repeteixen les proves i a quins col·lectius les adreça. El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, també va deixar clar que les farmàcies només seran punts logístics per proporcionar els kits d'automostra. "Cal preservar el circuit net: hi accedeixen 360.000 persones diàriament per fer operacions diverses", va explicar.

Aquests cribatges dirigits, subratlla Salut,, ajudaran a alliberar els professionals de la primària de la presa de mostres i de la logística, perquè es puguin concentrar en la gestió dels positius i dels contactes, juntament amb l'Agència de Salut Pública de Catalunya. "Una vegada més, participant en aquest cribratge i aportant valor també en altres camps, com el seguiment de pacients crònics, es posa de manifest la potencialitat de la xarxa de farmàcies com a recurs sanitari aliat amb el sistema de salut per donar resposta a les necessitats de la població en el marc de la crisi sanitària que estem vivint", assegura el departament.