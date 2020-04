EL TSJC insta el Govern a proporcionar material de protecció contra el covid-19 a les ambulàncies

Primer va ser una ordre per dotar de material de protecció el personal sanitari de Catalunya, després els Mossos d'Esquadra i ara, el personal de les ambulàncies. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya insta el Govern a proporcionar també als professionals que realitzen els transports sanitaris urgents i no urgents de les mesures de protecció necessàries per evitar els contagis de covid-19.

El tribunal ha acceptat una demanda de la secció d'ambulàncies de Catalunya del sindicat USOC contra la conselleria de Salut i el CATSALUT per la falta d'aquests equips de protecció a les ambulàncies. Ordena als demandats que de manera "urgent" facin arribar a tot el personal de transport sanitari de Catalunya bates impermeables, mascaretes, ulleres de protecció, guants, recipients de residus, solució alcohòlica i productes per desinfectar els vehicles.

Els precedents

La primera demanda que el TSJC va tramitar amb relació a les mesures de protecció davant del coronavirus va ser la presentada pel sindicat Metges de Catalunya. En aquella ocasió el tribunal va instar la conselleria de Salut i una trentena d'entitats més a equipar amb material de protecció el personal sanitari. Tot i això no es reclamava fer-ho de manera immediata, sinó a mesura que anés arribant l'equipament, ja que el tribunal era conscient de les dificultats en el subministrament d'aquests productes.

La resposta de l'alt tribunal català s'afegeix a les ordres que ja havien donat diversos jutjats de Madrid perquè la conselleria d'aquesta comunitat dotés d'equips de protecció el seu personal sanitari. En l'àmbit policial, el TSJC ha acceptat les demandes de quatre sindicats dels Mossos d'Esquadra per equipar tots els agents del cos amb el material de protecció necessari. En l'última s'instava també la conselleria d'Interior a realitzar tests a tota la plantilla de la policia catalana.

Cap de les mesures cautelars dictades és d'aplicació immediata. En la majoria de casos, el tribunal dona un temps al Govern per recórrer l'ordre. A més, perquè la causa tiri endavant també és necessari que els demandants presentin formalment el seu escrit de demanda en un termini de 20 dies.