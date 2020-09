Tortell Poltrona: "Teníem senyals que les coses no anaven bé, però no ens creiem res fins que no ens toca"

Atípic, amb música, amb humor i ple de crítica social i política. Així ha estat el pregó que ha fet Jaume Mateu Búllich, més conegut pel seu nom artístic com a pallasso Tortell Poltrona per inaugurar les festes de la Mercè d’aquest any, fortament marcades pel coronavirus. "El meu pregó serà escudella catalana, perquè tothom m’ha dit el que he de dir", ha reconegut Poltrona que, finalment, i en un gir de guió, ha començat llegint una carta de Jordi Cuixart des de la presó de Lledoners. A la missiva, el president d’Omnium Cultural repassava amb Poltrona les desigualtats i les contradiccions que porta implícita la nova normalitat. "Flipes no? Una carta del Cuixart", ha insistit Poltrona, que tot seguit ha fet entrar un grup de música -amb Joan Garriga a la guitarra- que l’ha acompanyat durant la lectura del pregó amb estones d’actuació musical.

"Els pallassos no tenim ni rei, ni president, suposo que sóc aquí perquè vaig fer un text molt bèstia al Grec", ha recordat Poltrona en referència a tot el que va passar la ciutadania durant la crisi del coronavirus. "Com hem arribat fins aquí? Teníem senyals que les coses no van bé: una illa sencera de plàstic, focs a Austràlia, Califòrnia, l’Amazones ¿què hem de fer? Els nostres models de producció són una arma de destrucció massiva de la biodiversitat!", ha exclamat Poltrona. "Però no ens creiem res fins que no ens toca, i ara ens ha tocat. Ara tocaria reaccionar no? Doncs no, tenim por volem seguretat", ha etzibat el pallasso.

Poltrona ha seguit amb una lectura d’una carta dirigida a la seva mare, que també es diu Mercè, on ha repassat, amb un punt de vista molt particular i amb humor, com van ser els mesos de confinament. Poltrona ha repartit crítiques vel·lades per a tothom: "I el Parlament? Doncs a majoria de vegades li hauríem de dir Discutidor con mala leche perquè allà no es posa d’acord ningú", ha etzibat Poltrona mirant al president de la cambra, Roger Torrent.

Un pregó amb humor i rumba catalana fortament marcat per la denúncia social i política. Tortell Poltrona tampoc s’ha oblidat d'agrair tothom que ha donat suport a la cultura, ni de "maleir als que no ho han fet". "Vull encoratjar-vos a ser radicals contra la crisi mediambiental i social", ha dit directament als càrrecs electes que estaven presents a l’acte.

Valls i Ciutadans, ofesos

El discurs-espectacle de Poltrona, però, no ha agradat tothom. El regidor i president del grup municipal Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, fins i tot ha abandonat el Saló de Cent i ha fet aquest tuit:

...he marxat ...això no es un pregó! https://t.co/qGcCyYmJwY — Manuel Valls (@manuelvalls) September 23, 2020

Des del grup municipal de Ciutadans, Luz Guilarte també ha coincidit que el pregó no anava dirigit a tots els barcelonins.

Quina llàstima i quina decepció, quan més units hem d'estar! Esperavem un pregó per a tots els barcelonins i no un discurs polític al servei d'una ideologia. #Merce2020 https://t.co/vHZdZlt2E0 — Luz Guilarte (@MLuzGuilarte) September 23, 2020

Ja des de la seva entrada al Saló de Cent, Poltrona ha deixat clar que el seu no seria un pregó políticament correcte. El pallasso s'ha saltat tots els protocols i ha saludat a crits i amb reverències als pocs assistents que han pogut presenciar en directe l'acte.

Abans que ell, durant la presentació de l'acte, l'alcaldessa Colau ha insistit que Barcelona no vol renunciar a la cultura, tampoc aquest any "atípic i tan difícil". Colau també ha fet referència en el seu discurs institucional a les persones més desfavorides que pateixen els efectes de la pandèmia arreu del món, amb una menció especial a l'equip d'Open Arms que continua salvant vides al mar o als milers d'immigrants que continuen reclosos en camps com el de Mòria.

"Hem sentit amor i reconeixement pels nostres serveis essencials, amor entre els veïns i veïnes que s'han autoorganitzat per ajudar, als hospitals, tot per ajudar a tirar endavant la ciutat", ha reconegut Colau. "Vivim una situació nova per tots", ha dit l'alcaldessa, "i mentre hi convivim no ens podem aturar, hem de seguir i mantenir l'activitat cultural, les escoles, els serveis i hem de pensar en els grans reptes de futur", ha continuat. "El futur ha de ser diferent, perquè la normalitat de la desigualtat no era raonable", ha etzibat Colau, en referència a la precarietat, els desnonaments i la crisi climàtica.

Un inici atípic

Al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, aquesta tarda, hi havia una altra assistència molt atípica, la dels dos Gegants de la Ciutat i l'Àliga, que han tancat el pregó de Tortell Poltrona amb un ball tradicional dins del mateix Saló.

Per motius sanitaris, el pregó només el podran seguir de forma presencial des del Saló de Cent un total de 72 persones que s'han assegut amb la deguda distància de seguretat i amb mascaretes. Tampoc hi havia pantalles a la plaça Sant Jaume, com altres anys per seguir-ho des del carrer.

Així, Tortell Poltrona ha donat el tret de sortida a una Mercè atípica que es reinventa i s’allunya del concepte de festa major amb l’objectiu de mantenir i reforçar els seus valors col·lectius i simbòlics i per promoure l’escenari de proximitat, en el marc d’una celebració sanitàriament segura, descentralitzada, i amb una aposta clara pel talent local.