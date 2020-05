Així seran les visites a les residències amb el desconfinament

A poc a poc es van coneixent els diferents plans de desconfinament dels diferents sectors d'activitat a Catalunya. Aquesta setmana s'ha fet públic el de les escoles i, segons fonts del Govern, el departament de Salut té previst explicar aquest divendres com serà la reobertura de les residències de persones grans, per permetre les visites dels familiars a partir de la fase 2, que per a molts municipis podria començar ja dilluns que ve.

Les diferents patronals del sector fa setmanes que demanen una obertura esglaonada. El pas genera por i alleugeriment a parts iguals, ja que molts professionals asseguren que retrobar-se amb els familiars és un pas indispensable per garantir la salut emocional d'aquest col·lectiu vulnerable, que va començar el seu particular tancament abans que la resta de ciutadans, amb la clausura dels centres, abans fins i tot que es decretés l'estat d'alarma.

Així, tot i que el Govern té previst fer públiques les seves recomanacions divendres al migdia, els grups de treball que ho han estat preparant ho han fet entorn a un document en què es marquen algunes pautes bàsiques, encara no definitives, i força restrictives. Aquest document de treball remarca que les visites es començaran a fer a les residències "considerades com a netes o en les que tinguin un sector considerat com a net totalment sectoritzat", és a dir, on no hi hagi hagut casos de covid-19. Caldrà cita prèvia, mascareta, distància social, guants i només es podrà visitar el familiar durant un màxim de 30 minuts.

A la fase 1 el document ja permetia –tal com va explicar aquesta setmana una delegació governamental a les Terres de l'Ebre– la possibilitat de visitar pacients que patissin un empitjorament clar del seu estat en residències netes. L'objectiu és, en aquest cas, garantir l'acompanyament.

A la fase 2 les visites s'amplien per a tot tipus de residents, això sí, sota estrictes mesures de seguretat, que en principi es mantindran també durant les següents fases (a la fase 3 es podria arribar a permetre l'entrada de fins a tres familiars).

Cita prèvia, mascareta i un màxim de 30 minuts

Segons el document de treball, totes les visites hauran de tenir cita prèvia autoritzada pel centre, que haurà d'establir franges horàries per evitar aglomeracions. Les visites es faran en una àrea restringida i neta on s'haurà d'aplicar tot el protocol de desinfecció vigent en cada cas. Salut també recomana que les àrees disposin de separacions físiques, com mampares, i accessos diferenciats.

Superat el cribatge, el visitant "ha de realitzar un rentat higiènic de mans, desinfecció del calçat, s'ha de posar una mascareta quirúrgica i ha de mantenir la distància mínima de 2 metres amb els residents"

Per tal de minimitzar un possible rebrot, el departament recomana una visita setmanal, sempre del mateix familiar (en períodes de 14 dies) i d'una durada no superior a 30 minuts. Si el centre i les condicions ho permeten, les trobades s'hauran de fer en zones a l'aire lliure, com ara terrasses o zones enjardinades del centre.

També es recomana als professionals dels centres que demanin una breu explicació que els permeti fer cribatge de possibles visitants simptomàtics. Un cop superat el cribatge, els familiars o la persona que accedeixi al centre "ha de realitzar un rentat higiènic de mans, desinfecció del calçat, s'ha de posar una mascareta quirúrgica i ha de mantenir la distància mínima de 2 metres amb els residents". També s'hauran de posar uns guants que no hagin estat utilitzats per anar pel carrer. Un cop acabi la visita aquestes persones hauran de sortir immediatament del geriàtric, sense voltar per les instal·lacions.