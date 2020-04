Barcelona treballa en 40 esborranys de plans de desconfinament

El govern d'Ada Colau demana indicacions concretes al govern espanyol i a la Generalitat sobra la manera d'afrontar el desconfinament i assegura que encara no n'ha rebut. Per això, diuen, tots els plans de futur que dibuixen s'adapten a tres o quatre escenaris possibles. La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha explicat aquest dimecres en la comissió contenidor prèvia al ple de la setmana que ve que el seu equip està treballant en l'esborrany de 40 plans de desconfinament per decidir com s'abordarà la nova fase en equipaments com escoles bressol i centres cívics. Tarafa, preguntada pels grups de l'oposició i després que Ernest Maragall, d'ERC, demanés al seu equip que no esperés indicacions i fos "proactiu", ha carregat contra la gestió que està fent el Govern del desconfinament i l'ha acusat de tenir ara mateix dos plans diferents sobre la taula, el d'Oriol Mitjà i el de la conselleria de Salut. El regidor de Junts per Catalunya, Jordi Martí, ho ha negat.

"La Generalitat genera mota confusió, no volem explicar coses que no sabem si es podran complir", ha defensat Tarafa, que també ha detallat que estan treballant en un decret amb mesures de prevenció. Però la regidora no ha detallat com i quan serà el retorn presencial a la feina dels treballadors municipals que ara treballen a distància. Després de les crítiques a la unilateralitat, el govern municipal s'ha obert a posar en comú els esborranys amb els grups de l'oposició.

Revisió de sancions

La comissió s'ha fet de manera telemàtica i ha començat amb la lectura de l'informe de situació del govern municipal. El document recull que, fins al 13 d'abril, la Guàrdia Urbana havia imposat 23.760 sancions a persones que s'havien saltat el confinament. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha defensat que es revisaran les multes que s'hagin interposat a persones que viuen al carrer o a voluntaris de les xarxes de distribució d'aliments.

La comissió també ha donat tràmit als comptes de les empreses municipals, que inclouen aspectes com les pèrdues registrades a Informació i Comunicació de Barcelona per la "conflictivitat" a Betevé. Els comptes han superat el tràmit de la comissió amb el vot favorable del govern i l'abstenció o reserva de vot de la resta.

Cessió de terrenys per a la futura presó

Avui també s'ha aprovat el tràmit final per donar compliment al conveni signat amb el Govern el 2017 per permetre el tancament de la presó Model. El consistori ha acordat comprar una finca del carrer E al Consorci de la Zona Franca i cedir-la a la Generalitat, a més de la cessió d'una altra finca del carrer A. En aquests espais s'hi ha d'aixecar una presó i un centre de menors. Aquest pas és necessari per poder continuar el pla de reparcel·lació dels terrenys de l'entorn on hi havia la presó de Trinitat Vella per fer-hi habitatge. El regidor de Presidència, Jordi Martí, ha posat en valor que l'acord del 2017 va permetre un pas important per a la ciutat, com és el tancament de la Model, però ha posat en dubte que, atesa la situació actual, es pugui mantenir el calendari previst per construir els equipaments anunciats.