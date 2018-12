La reforma de la Model convertirà les galeries en passatges

El trencaclosques que ha de permetre encaixar totes les peces previstes a l’antiga presó Model de Barcelona comença a prendre forma. L’equip de govern ja té un primer esborrany de com vol fer la transformació, que ara ha de sotmetre a debat amb veïns i entitats implicades -a qui ahir va presentar la proposta- i amb els grups polítics. La idea amb què treballa és conservar íntegrament l’estructura de l’antic centre penitenciari, però fer-lo permeable i guanyar verd i espai lliure.

Així, la proposta preveu que les sis galeries continuïn convergint al panòptic central, que passa a concebre’s com una gran plaça coberta. Els braços seran com una mena de passatges amb els baixos oberts per permetre la connexió entre espais i, sobretot, amb el gran parc de 14.000 metres quadrats que es dibuixarà al costat que queda al carrer Rosselló. I les construccions aniran als costats. Les galeries tindran graus diferents de conservació i algunes acolliran usos com un institut-escola o pisos d’habitatge públic. Les més diluïdes en l’espai són les que queden dins del gran parc. Es mantenen, també, les edificacions del carrer Entença, on hi ha l’edifici d’accés, i el del carrer Nicaragua -que podria tenir alguna remunta-, que acolliran nous usos.

L’única galeria que segur que es conservarà intacta tal com està -amb la coberta inclosa-és la quatre, que tindrà el futur espai memorial del centre. A partir d’aquí, es preveu que algun dels braços aculli equipaments o habitatges -se’n dibuixen uns 150 de públics-. I que puguin tenir usos mixtos. L’institut-escola, per exemple, es proposa que pugui ocupar part de la galeria número tres i de l’edifici del carrer Nicaragua i que tingui el pati a la zona més ben assolellada, entre Nicaragua i Provença. El gran parc es dibuixarà tocant a Rosselló, que, com Nicaragua, són les vies que es volen pacificar. I, per tant, donaran continuïtat a l’espai.

L’actual edifici d’accés des del carrer Entença es destinarà a la residència per a gent gran i centre de dia, un equipament que depèn del finançament de la Generalitat i que, si el pressupost no arriba, el consistori té en ment substituir per pisos dotacionals dedicats a la gent gran. A l’entorn de les galeries també s’hi hauran d’encabir usos com l’escola bressol o l’espai per a joves, els quals, pel fet de tenir unes dimensions més reduïdes que l’institut-escola, es podrien situar en diferents ubicacions, que encara no s’han concretat.

A la Model, que és un espai que ocupa dues illes de cases de l’Eixample, també s’hi preveu una pista poliesportiva, que es vol fer semisoterrada, a la confluència dels carrers Entença i Rosselló, i que tindrà una coberta que, com el pati de l’escola, permetrà sumar metres quadrats d’espai lliure al nou complex. També està previst que la Model incorpori un nou espai destinat a fer un mercat de pagès i un seguit d’espais artístics vinculats a altres equipaments. El que ha caigut de la llista en relació amb el pla director de la presó que es va fer el 2009 són l’aparcament de rotació -ara es preveuen només les places de pàrquing necessàries per als nous habitatges- i la residència assistida per a nens amb autisme, que requeriria inversió del Govern.

Amb el calendari a la mà, el que es preveu que pugui avançar més ràpid és el gran espai verd, que podria tenir el projecte enllestit el 2021 i començar els treballs aleshores. El que caldrà primer és redactar el nou pla director de l’espai i tirar endavant la necessària modificació del Pla General Metropolità (MPGM).

La transformació de l’antic centre penitenciari s’ha dibuixat per mitjà dels veïns de la zona que l’any passat ja van començar un procés participatiu que es va allargar fins a l’estiu. El govern els va ensenyar ahir -per mitjà del director de Model Urbà de la ciutat, Ton Salvadó- la proposta que ha plantejat després d’atendre els interessos contraposats que s’han deixat sentir en el procés participatiu: des de partidaris de fer una defensa a ultrança del patrimoni i de no enderrocar res fins als defensors d’alliberar el màxim espai per al nou parc i fer foc nou amb els equipaments. Ara es faran sessions temàtiques per a cada àmbit per acabar d’afinar el projecte final de transformació.