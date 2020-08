Barcelona incorpora càmeres als accessos dels mercats per controlar l'aforament

Els mercats de Barcelona són dels pocs espais que han continuat mantenint una afluència constant de clients tot i la pandèmia. Segons l'Ajuntament de Barcelona, unes 38.000 persones de mitjana han anat cada dia a comprar als 39 mercats municipals de la ciutat. Controlar l'aforament per minimitzar el risc de contagi era un dels principals reptes per a aquests recintes. Ara el consistori ha posat en marxa en cinc d'ells –l'Abaceria, el Mercat de Sants, el de Sarrià, els Encants de Bellcaire i el Mercat de Sant Antoni– un sistema de càmeres zenitals per controlar quantes persones entren i surten del recinte i poder regular-ne l'ocupació.

Pla detall d'una de les càmeres que es fan servir per comptar el nombre de persones que entren i surten del mercat

Els dispositius, que se situen al sostre dels accessos dels mercats i no enfoquen les cares dels clients, compten les persones que accedeixen a les instal·lacions i incorporen unes pantalles de seguiment amb un semàfor verd, per indicar que no se supera el límit, i un de vermell que marca que s'ha arribat al màxim de la capacitat. Quan la pantalla indiqui que s'ha arribat al màxim, el personal de seguretat limitarà l'accés de nous clients fins que torni a baixar l'ocupació a l'interior del recinte.

La Boqueria i els Encants, les excepcions

Fins a mitjans d'octubre el consistori instal·larà els dispositius a tots els mercats de la ciutat –un total de 260 càmeres i 125 pantalles de seguiment–, excepte al mercat de la Boqueria i els Encants, els projectes dels quals han quedat al marge per la singularitat dels seus accessos, ja que no tenen portes pròpiament.

El sistema permetrà regular l'aforament dels mercats però també aportarà informació per millorar-ne la gestió. Les direccions dels mercats podran analitzar les dades d'afluència de la clientela al llarg del dia i els diferents dies de la setmana, per adequar el servei i els accessos en funció de l'afluència.

Aquesta no és la primera acció que fan els mercats per adaptar-se a la pandèmia. Des de l'inici de la incidència del virus s'han posat en marxa sistemes de venda telemàtica, repartiment domiciliari de comandes, s'ha incrementat el personal de seguretat per regular els accessos i s'han distribuït mascaretes i gel desinfectant entre els paradistes, entre d'altres.