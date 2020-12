El covid-19 i la mobilitat corresponsable: com ha canviat tot? Josep Lluís Merlos en parla amb responsables de l'ATM

La pandèmia de coronavirus ho ha transformat tot i ha accelerat alguns canvis, com la proliferació del teletreball, que, en certa manera, ja s'estava començant a implantar abans de l'arribada del virus a casa nostra. Així, el covid ha exigit canviar hàbits a la majoria d'empreses, i l'ATM (Autoritat del Transport Metropolità) ha impulsat els plans de mobilitat corresponsables, un recurs creat per facilitar la gestió de la mobilitat a les empreses, detectant i prioritzant quines actuacions ha d'emprendre cada centre de treball o equipament per desestressar el sistema de mobilitat. Aquests plans serveixen per saber com reduir la mobilitat en hora punta i al llarg del dia, per, en definitiva, ser una empresa corresponsable.

L'ARA, amb la col·laboració de l'ATM, organitza un webinari el dijous 17 de desembre per parlar justament d'això, dels plans de mobilitat corresponsables. En la xerrada, presentada pel periodista Josep Lluís Merlos, hi participaran Pere Torres, director general de l'ATM; Lluís Alegre, director de l'àrea de mobilitat de l’ATM Barcelona, i Elena Comas, responsable del treball Actuacions de les empreses en l’àmbit de la mobilitat laboral.

A continuació, també tindrà lloc una taula rodona amb organitzacions empresarials sota el títol Els reptes envers la mobilitat en l’escenari postpandèmia. Hi participaran representants de la Cambra de Comerç de Barcelona, l’UPIC, Foment del Treball i PIMEC.

