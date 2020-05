Com seran les colònies i els casals d'aquest estiu? Antoni Bassas entrevista la secretària d'infància, adolescència i joventut, Georgina Oliva

A mesura que es va aplanant la corba de contagis de coronavirus a Catalunya i que comencem a albirar l'arribada d'aquesta nova normalitat de què tant ens parlen, sorgeixen els dubtes de quines activitats habituals es podran fer o reprendre aquest estiu i en quines condicions. Entre aquestes activitats hi ha les colònies i els casals d'estiu per a infants i adolescents. ¿Amb quina previsió treballa el Govern? En el cas que se'n puguin fer, ¿amb quines condicions es faran? Quants nens i nenes hi podrà haver per grup?.

De tot això i molt més en parlarà Antoni Bassas el dilluns 18 de maig a través de Skype amb la secretària d'infància, adolescència i joventut de la Generalitat, Georgina Oliva. Durant la conversa el periodista també li traslladarà els vostres dubtes i qüestions sobre el tema. Ens els pots fer arribar a través d'aquest espai de participació. La conversa s'emetrà el mateix dilluns a les 18 hores a l'Ara.cat.