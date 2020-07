Vergés: "Al Segrià hi ha contagi comunitari"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat a Catalunya Ràdio que la traçabilitat de contagis al Segrià es manté, però també ha dit que hi ha contagi comunitari i que, per això, calia actuar. Ha assegurat que s'usa com a indicador la població habitual de la zona i no la que s'incrementa per la campanya de la fruita i que s'hi ha vist un "creixement fort" de casos. Avui, ha apuntat, no es descarta allargar el confinament més enllà dels 15 dies: "Ho veurem dia a dia. L'anàlisi es farà als 7 i als 14 dies". Ha dit que a l'Hospital Arnau de Vilanova les hospitalitzacions han crescut en una setmana de 18 a 24 i que això evidencia que no s'està doblegant la corba. Ha explicat que la carpa que s'ha instal·lat no és un hospital de campanya, sinó un lloc on separar casos de covid de la resta d'urgències.

Vergés ha apuntat que la situació a la comarca és preocupant però que no és la mateixa que hi havia al març i que, per això, no s'ha fet confinament domiciliari. "Necessitem abaixar l'activitat social", ha reiterat, i ha assegurat que si s'apliquen totes les mesures es pot arribar a controlar-ho bé. Vergés ha defensat que el sistema de fases ja estava "obsolet".

Antoni Trilla, cap de medicina preventiva de l'Hospital Clínic, ha dit en una entrevista a RAC1 que tot i que en un inici s'ha dit que el confinament de la comarca del Segrià serà de 15 dies, es pot allargar en funció de com avanci el virus. "No vol dir que siguin només 15 dies, sinó que poden ser més, com que d’aquí 15 dies no hi hagi casos, això no és així. Cal veure el comportament del virus, veure la incidència, i llavors veure com es pot sortir d’aquest confinament", ha comentat el doctor Trilla, que sobre la situació actual ha dit que és "incerta". "La situació és diferent i millor de la que teníem abans, però ara el virus s’ha escapat i això és un problema per a nosaltres. Cal fer que el brot no es descontroli. Si això s’aconsegueix, no caldrà fer res més. Però no es poden descartar les altres mesures, perquè no sabem com respondrà el virus a les mesures que s’han pres fins ara. Esperem que la cosa vagi bé, però la situació és incerta i cal anar dia a dia, avançant pas a pas i fer retrocedir el virus per tornar a la fase de la represa", ha apuntat.

Quant a les crítiques a la manera com es va informar del confinament, Vergés ha defensat que els confinaments obliguen a una decisió, execució i comunicació "bastant alhora" i que, per això, s'ha comunicat amb tan poc temps. La consellera ha assegurat que ho han explicat fins on han pogut per no criminalitzar col·lectius i persones. Pel que fa a la zona de Guissona i al cas concret de BonÀrea, ha dit que la situació és "estable", i ha assegurat que hi ha col·laboració amb l'empresa. "Tenim una situació molt estable en llocs com Cervera, gens semblant a la del Segrià", ha apuntat.

La consellera ha remarcat, també, que el govern espanyol "té responsabilitat" davant l'arribada de moltes persones als municipis per a la campanya de la fruita. "Només volen treballar i hi hem de posar condicions de dignitat, i la primera passa per poder regularitzar aquestes persones i aquí l'Estat hi té un paper important i no l'està jugant". En aquest mateix sentit, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha afegit, també a Catalunya Ràdio, que aquesta nit hi ha hagut 194 persones dormint en pavellons i que d'aquestes només 19 tenen un contracte. La majoria de les altres –ha apuntat– no tenen papers i, per tant, "per a l'Estat no existeixen".

Pueyo ha explicat que el grup socialista ja s'ha dirigit al govern espanyol per demanar que es plantegi la regulació d'aquestes persones. I ha lamentat que les mesures per evitar que durant el confinament arribessin temporers de fora van tenir un èxit "relatiu" perquè n'han arribat de molts llocs: "La primera sensació va ser de sorpresa escandalitzada".

"Per la informació que arriba, s’han donat circumstàncies que un grup de persones que han arribat de fora, que no sabem si venien infectades o s’han infectat aquí, tenen una feina i unes condicions de vida que suposen un cert risc. Es van posar en marxa mesures de control, però són persones que no estan ben localitzades, no tenen un domicili fix, no saben amb qui han treballat i que no tenen papers. I això, tot i que aquí sí que tenen accés al sistema sanitari, fa que no els puguem localitzar. Això i d’altres factors que jo no puc analitzar fan que siguin un col·lectiu de difícil accés i control i, a més, quan aquest grup es relaciona amb altres persones, fa que el virus s’escampi", ha detallat Trilla, sobre com podria haver començat el brot.

Selectivitat, en quatre campus separats

Pel que fa a les proves de la selectivitat, la consellera ha assegurat que l'organització és molt conscient que cal prendre mesures al Segrià i, sobretot, a Lleida. I l'alcalde del municipi ha afegit que es farà en quatre campus separats de la ciutat i que, si cal, es repartiran mascaretes per si algú no en porta, tot i que està "convençut" que els que arribin de fora del Segrià seran els primers interessats a fer les coses bé.

La situació de Barcelona

A Antoni Trilla també li han preguntat per la situació de Barcelona. A la capital catalana diversos districtes, com Sarrià-Sant Gervasi i Sants, estan tenint un repunt de casos. "De moment aquest augment no és preocupant, però qualsevol augment s’ha de vigilar. Com que a Barcelona la densitat de població és molt alta, un petit repunt també era normal perquè en la fase de la represa hi ha més contacte i, lògicament, hi ha més contagis. Mentre es puguin traçar els contagis, no ens hem de preocupar més del compte", ha comentat Trilla. I sobre la situació al seu hospital, el Clínic, ha dit: "Estem bé. Anem veient de tant en tant algun cas nou. Aquest cap de setmana n’hi ha hagut un de nou, i ens mantenim en zero, un o dos casos cada dia, comptant que fem entre 70 i 80 PCR diaris. Són xifres de positivitat baixetes, però seguim amb les antenes ben posades per veure com està canviant la situació", ha afegit. "En les últimes setmanes, a l’UCI hi han ingressat dos pacients i està previst que se’ls pugui donar l’alta aviat", ha apuntat.