Confinament perimetral del Segrià: ¿què es pot fer i què no?

El Govern va decidir dissabte al matí tornar a confinar la comarca del Segrià després dels diversos brots que es van detectar en l'última setmana. Les restriccions s'apliquen des de dissabte, si bé aquest dilluns és el primer dia laborable amb el confinament i els controls d'accessos i sortides que han muntat els Mossos a la comarca.

Mobilitat

¿Es pot entrar o sortir del Segrià?

A partir de les 12 del migdia de dissabte 4 de juny i fins a nou avís no es pot ni entrar ni sortir de la comarca com a norma general. Això sí, a diferència del que va passar durant el confinament de la conca d'Òdena, aquest cop sí que es permet la mobilitat de les persones que es desplacin al seu lloc de treball, ja siguin treballadors essencials o no, i també es permet entrar i sortir per realitzar qualsevol activitat econòmica. Per fer-ho, però, caldrà acreditar-ho en els controls que els Mossos d'Esquadra han desplegat a les carreteres de sortida i entrada al Segrià amb el certificat autoresponsable de desplaçament i, a partir d'aquest dimarts, també amb un document de l'empresa.

¿Pot haver-hi mobilitat dins del Segrià?

Sí, no hi ha limitació de mobilitat interna al Segrià, però des de Protecció Civil i del departament de Salut recomanen "minimitzar els desplaçaments i fer-ho dins del municipi de residència". En el cas de persones treballadores dels sectors agroalimentaris, "la mobilitat s’ha de restringir a la imprescindible", apunten, i afegeixen que per a aquests desplaçaments també caldrà fer ús del certificat autoresponsable de desplaçament.

¿Es permet travessar la comarca per anar cap a Aragó?

Sí, estarà permès circular per autovies i autopistes "quan es tracti de mobilitat de pas", detallen des de Protecció Civil. En tot cas, els accessos i les sortides de la comarca estaran controlats pels Mossos d'Esquadra.

Protecció i relacions socials

¿Cal continuar utilitzant mascareta?

Sí. El seu ús continua sent obligatori al carrer i en qualsevol espai públic o privat on no es pugui mantenir la distància de seguretat.

¿Poden haver-hi trobades amb més gent?

Les trobades a qualsevol espai públic i privat es limiten a un màxim de 10 persones i, preferentment, amb persones convivents.

¿Es poden visitar els familiars dependents?

Sí, per poder garantir l'atenció que necessitin. En aquest cas, des de Protecció Civil demanen extremar les mesures de precaució (higiene de mans, distància i mascareta) i avisen que si aquestes visites comporten entrar o sortir del Segrià, caldrà acreditar aquesta necessitat d'atenció en un control policial.

¿Es poden visitar els familiars a la residència de gent gran?

En aquest cas no, s'han tornat a restringir preventivament les visites a les residències de la gent gran, com ja va passar durant les primeres fases del confinament.

¿Els nens poden anar a jugar al parc?

Sí, tot i que des de Protecció Civil demanen que la població extremi les precaucions i aconsellen evitar fer servir elements de joc d'ús compartit, com gronxadors, tobogans... A més, avisen que caldrà respectar els possibles tancaments d'espais que decretin els municipis.

¿Es poden treure les mascotes a passejar?

Sí, mantenint la distància de seguretat i les mesures higièniques.

¿Si tenim dubtes, a quin telèfon hem de trucar?

Per a informació general, el 012. Per a simptomatologia sospitosa o problemes de salut, el 061. Per a emergències (i no informació), el 112.

Botigues i transport públic

¿Estan assegurats els subministraments a botigues d’aliments i supermercats?

Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i l’arribada de productes bàsics es coordina amb les plataformes de distribució.

¿Funciona el transport públic?

Sí. Però, segons detallen des de Protecció Civil, hi haurà controls per garantir que l’entrada i la sortida de la comarca només sigui per als motius permesos.