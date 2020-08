Repunt de contagis diaris de coronavirus a l'Estat: 1.772 en les últimes 24 hores

El ministeri de Sanitat ha comunicat aquest dimecres que en les últimes 24 hores s'han diagnosticat 1.772 nous contagis per coronavirus a l'Estat, una xifra que torna a trencar el sostre dels positius diaris notificats aquest estiu. De fet, cal recuperar les dades de principis de maig per trobar un total de casos diaris més alt: el dia del treballador es van notificar 1.781 casos. La dada, però, podria augmentar encara més perquè Castella-la Manxa i el País Basc no han reportat els seus recomptes particulars.

El repunt d'aquestes últimes hores és significatiu. La xifra oficial facilitada ahir era de 1.178 casos i la de dilluns de 968. Aquest creixement de positius diaris es concentra en gran mesura en dues comunitats autònomes. El 65% dels casos s'han detectat a l'Aragó i Madrid, que han registrat 614 i 539 casos respectivament en les últimes 24 hores.

Pel que fa a la càrrega assistencial dels centres hospitalaris de l'Estat, a hores d'ara ja són 127.670 pacients de covid els que han hagut de ser ingressats des de l'inici de la pandèmia, 636 d'ells en els últims 7 dies: 215 a Aragó, 88 a Madrid, 63 a Andalusia i 54 a Catalunya. Aquells que han necessitat vigilància intensiva han estat 11.831 des de principis de març, dels quals 38 han estat ingressats a l'UCI l'última setmana, la major part a l'Aragó (7), la Comunitat Valenciana (6), Andalusia (5) i Madrid i Catalunya, totes dues amb 4.

Aquesta última actualització eleva el total de casos diagnosticats des de l'inici de la pandèmia a 305.767, gairebé 3.000 més dels que va comunicar ahir. S egons l'últim balanç de Sanitat, que xifra en 28.499 els morts amb coronavirus a Espanya també des del mes de març, l'última setmana s'han registrat 25 defuncions.