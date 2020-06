Com serà el curs escolar 2020-21? Entrades esglaonades i franges per anar al pati

Primeres certeses de com serà el retorn a les escoles a partir del setembre: el curs començarà el 14 de setembre, seguint el calendari habitual, i es farà prioritàriament de manera presencial. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que es vol que les sessions siguin presencials i que segur que seran així per a infantil i primària. "Els que han de viure una escolarització més normal són els menors de 14 anys", ha apuntat en una entrevista a RAC1 en la qual ha defensat que en aquestes edats es funcionarà intentant mantenir la distància de seguretat a l'aula però sense mascaretes. Es preveu poder fer un ús "més normal" del pati, on s'estudia establir franges igual que per a les entrades i sortides del centre. I, també, per a l'hora de dinar. En aquest sentit, ha afirmat que també es poden fer servir altres espais que no siguin el menjador.

"Ens preocupen les aglomeracions", ha dit el conseller, que també ha apuntat que els grups seran "com sempre" però amb les mesures sanitàries aconsellades i que seran "segurament" de més de 15 infants. La proposta de protocol que va difondre dimecres el ministeri d'Educació plantejava crear grups de treball per a infants de fins a 10 anys com si fossin unitats familiars perquè pugui haver-hi contacte i no mantenir la distància d'1,5 metres.

Bargalló ha defensat que l'escola és un lloc "molt segur" però que caldrà anar fent actuacions per garantir-hi la seguretat en tot moment. El conseller ha dit, en aquest sentit, que hi haurà "moltíssimes" mesures d'higiene i que caldrà rentar-se les mans de manera continuada. "És convenient prendre la temperatura als nens i nenes quan surten de casa i això també es podria fer a l'escola", ha dit, i ha concretat que, si això continua sent important al setembre, es farà per donar la "garantia" de seguretat. El protocol per a les escoles –ha assegurat– es podrà donar "d'aquí pocs dies" als centres.

Sobre les contractacions de professorat per atendre les divisions de grup, el conseller ha defensat que contractaran els mestres que calqui, però que ara s'està en la fase de veure quins espais hi ha i com es fan les agrupacions d'alumnes. "En pocs dies podrem fer una anàlisi mes clara dels espais que falten i de les agrupacions d'alumnes que hem de fer", ha detallat. Les contractacions, en qualsevol cas, es faran a partir de l'1 de setembre.

"En principi" no hi haurà canvis en el calendari escolar del curs que ve, però, segons el conseller, caldrà estar preparats per a "qualsevol cosa" i per evitar que torni a passar que calgui tancar les escoles d'un dia per l'altre. Sobre el transport escolar, ha dit que tindrà les mateixes consideracions que el transport públic, com l'obligació de mascaretes. No hi haurà canvis pel que fa a nombre d'alumnes, però ha apuntat que potser sí que es faran modificacions d'horaris per adaptar-se a les entrades esglaonades.

En cas de detectar un possible cas, Bargalló ha assegurat que al setembre hi haurà protocols que marcaran com actuar i ha confiar estar en condicions "de poder reaccionar més ràpidament davant d'un cas sospitós". Ha explicat que ara s'actua quan una persona diu que té símptomes, com ha passat a Mataró, però ha confiat que al setembre hi haurà protocols "més exactes". En tot cas, si es considera que s'ha de tancar el centre, es farà. H a afegit però que no s'ha de repetir el que va passar al març i si passa alguna cosa hi ha d'haver una actuació "per no causar més danys al alumnes que el dany de tancar l'escola".

La ministra d'educació, Isabel Celaá, ha reiterat en una entrevista a la Ser que la distància entre els alumnes haurà de ser d'1,5 metres: "Es pot fer i s'ha de fer". Celaá ha admès que això pot suposar destinar més recursos humans a les escoles perquè els alumnes s'hauran de distribuir en diferents espais: "L'organització l'han d’abordar les comunitats autònomes, per això tenen les competències transferides", ha dit la ministra, que també ha recordat que s'han destinat 2.000 milions a educació. No ha aclarit si el destinatari final d’aquests 2.000 milions d’euros, però, seran només les escoles públiques o també les concertades.

“Els centres educatius hauran de treballar amb les comunitats autònomes sobre com encaixar els alumnes, el document que hem fet està obert a aportacions”, ha aclarit. D’altra banda, la ministra ha assegurat que es plantegen grups flexibles, a mode de bombolla, fins a 4t de primària, sense distància de seguretat, i que configurin un grup tancat. La ràtio seria de 25 alumnes com a màxim, però Celaá ha dit que aquesta opció és tan sols una alternativa i que seran les comunitats autònomes les que hauran de definir-ne els detalls. Celaá també ha detallat que al pati s’hi haurà d’anar de manera esglaonada i en diferents franges horàries.