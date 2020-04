El 70% de les empreses no essencials de l'Anoia no han pogut obrir "perquè estan amb ERTOs o per falta d'EPIs"

En la roda de premsa d'aquest dimecres per explicar com està la situació a la conca d'Òdena pel brot de coronavirus, Marc Castells, alcalde d'Igualada, ha estat acompanyat pel president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Domènech, que ha explicat que "el 70% de les empreses no essencials de l'Anoia no han pogut obrir aquest dimecres perquè estan amb ERTOs, i d'altres per falta de material EPI", mentre que el 30% restant sí que "han pogut obrir". "També hi ha empreses de la comarca de l'Anoia que no han iniciat l'activitat perquè els seus clients també estan tancats", ha afegit Domènech, que ha indicat que "el 30% de les empreses que han obert no pertanyen a un sector concret. La seva situació s'explica més per si han assolit o no el material EPI".

El president de la Unió Empresarial de l'Anoia, a més, ha afegit que a nivell empresarial, "l'Estat marca unes pautes de seguretat, però després les empreses ens trobem que no tenim aquest material". I ha apuntat: "A més, si un treballador es contagia de coronavirus, el responsable és l'empresa, i en això tampoc hi estem d'acord".

De nou, tant Domènech com Castells han reiterat que "encara hi ha greuges" per als que van estar a la zona de doble confinament. "Encara no s'han reconegut els drets dels treballadors i treballadores que vivien fora de la conca d'Òdena i treballaven dins la zona confinada", han dit. De fet, Castells s'ha queixat: "La burocràcia segueix vulnerant els drets dels treballadors". "Cal que d'una punyetera vegada el Servei Català de la Salut doni celeritat a les baixes dels treballadors i les treballadores de la conca d'Òdena", ha exclamat. "Avui tornarem a presentar la nostra queixa formal, demanem sisplau que es resolgui; la gent està patint molt", ha dit.

"La tendència és positiva, les dades no"

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha dit que "la tendència és positiva, però les dades no". I ha tornat a donar xifres que els ha proporcionat la funerària de l'Anoia sobre defuncions a la zona, comparant-les amb les de l'any passat. Així, segons ha dit, entre el 23 i el 31 de març del 2019 hi va haver 18 morts a la conca d'Òdena, i aquest any n'hi ha hagut 90. La primera setmana d'abril, de l'1 al 7, l'any passat hi va haver 9 morts, i aquest any 50. I, finalment, del 7 al 14 d'abril l'any passat van morir 15 persones a la conca, i aquest any 50. "Les dades baixen però segueixen sent preocupants", ha dit Castells.

L'alcalde d'Igualada ha dit que en l'última setmana la policia local ha fet 62 denúncies a gent que s'ha saltat el confinament i ha anunciat que aquesta setmana s'acabarà el cribatge de totes les residències de l'Anoia. "Seguim demanant un pla de contingència per a les residències", ha recordat, abans de dir que a la residència Pare Vilaseca d'Igualada ja s'ha fet el test "al 100% dels residents".