Jordi Vila: "A l'agost el virus disminuirà a nivells inapreciables, però entre octubre i novembre tornarà a aparèixer"

Els estudis duts a terme en països on el coronavirus va arribar amb unes condicions d'humitat i temperatura més pròpies de la calor han constatat que la incidència de la pandèmia va ser inferior. Per això el doctor Jordi Vila, cap del departament de microbiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona i president de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses, pronostica que el risc de contagi disminueixi aquest estiu fins a nivells molt baixos, tot i que a la tardor torni a fer acte d'aparició. "A l'agost el virus disminuirà a nivells inapreciables, però entre octubre i novembre tornarà a aparèixer", ha assegurat Vila en una entrevista a l'ARA amb Antoni Bassas.

Una de les coses que fan que l'epidemiòleg tingui clara la possibilitat d'un rebrot a la tardor és el fet que hi hagi un percentatge molt baix de la població espanyola que hagi passat el virus i pugui estar immunitzada, segons les dades facilitades pel govern espanyol. "Si el comportament és com el de la grip, el fet que hi hagi un alt percentatge de la població no immunitzada fa que el perill d'un rebrot sigui molt més important", afirma Vila. De fet, el cap de microbiologia del Clínic no descarta que tot i el fet que el virus tingui una incidència molt baixa aquest estiu es puguin produir brots aïllats, especialment en el cas que una persona contagiada coincideixi amb un grup de 20 o 50 persones més "en un espai tancat", com ara "una discoteca" o altres tipus de locals i sales, l'obertura dels quals ja estarà permesa en fases més avançades del desconfinament. "Aquí és on estaria el risc. Al carrer és molt més difícil que es produeixi un brot, però sí el contagi persona a persona", explica el doctor.

Vila adverteix que la vacuna encara trigarà molts mesos a arribar, tot i els últims resultats "esperançadors" de la companyia Moderna, que ha anunciat resultats positius d'una vacuna que ja ha estat assajant en humans. "Seria fantàstic que per a la tardor que ve la tinguéssim, però jo ho dubto molt. Calen entre vuit i deu mesos per treure una vacuna al mercat, i després caldrà veure quina capacitat hi ha per poder fabricar-ne moltes dosis", valora el cap de microbiologia del Clínic i president de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses. Tot i així, Vila es mostra convençut que quan arribi una vacuna serà molt més "estable" que la de la grip, ja que el virus del covid-19 no muta com ho fa el de la grip, cosa que fa que cada any calgui canviar la vacuna per prevenir-la.

En canvi, Vila s'ha mostrat més escèptic respecte a l'efectivitat de determinats tractaments contra el virus, com ara la hidroxicloroquina, que també s'ha utilitzat als hospitals catalans. "Pot tenir més efectes secundaris que no pas profilàctics", adverteix el president de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses. De fet, el doctor n'ha desaconsellat l'ús com a medicament per prevenir el contagi de covid-19, després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi explicat en les últimes hores que es pren aquest medicament antimalàric com a mètode de prevenció.