Sánchez allarga l'estat d'alarma fins al 26 d'abril però el confinament dur serà fins a la setmana que ve

El confinament pel coronavirus va per llarg i serà realment una quarantena: més de quaranta dies, almenys 43 –el doble que portem ara–, d'estricta restricció de moviments. El govern espanyol comença a veure com la pandèmia ha passat el pic de contagis i es comença a doblegar la corba, però tem una segona onada de contagis que sigui encara més devastadora que l'actual. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que el confinament s'allargarà almenys fins al 26 d'abril. El consell de ministres aprovarà dimarts una segona petició de pròrroga de l'estat d'alarma, que haurà d'aprovar el Congrés en plena Setmana Santa.

"Tindrem successius d'estats d'alarma en funció de la transició i del que duri la transició fins a la recuperació definitiva de la nostra quotidianitat com a societat" Pedro Sánchez President del govern espanyol

No serà l'última pròrroga: Sánchez ja ha advertit que segurament la cambra baixa n'haurà d'avalar una altra durant la setmana del 20 al 26 d'abril per a l'aixecament "progressiu" de l'activitat si les dades són positives. "Tindrem successius d'estats d'alarma en funció de la transició i del que duri la transició fins a la recuperació definitiva de la nostra quotidianitat com a societat", ha assenyalat en roda de premsa telemàtica des de la Moncloa. En aquest sentit, el Diumenge de Pasqua, el 12 d'abril, s'aixecarà la polèmica "hibernació" econòmica decretada pel govern espanyol el cap de setmana passat i que ha fet enfadar tant la dreta, com la patronal i també un dels socis claus per al govern de Sánchez, el PNB. Aquest decret comporta un permís retribuït recuperable per als treballadors de serveis no essencials.

Uns altres Pactes de la Moncloa i SOS a Europa

"Necessitem més temps", ha assenyalat Sánchez, que ha demanat "unitat" a les forces polítiques per quan sortim del pitjor d'aquesta fase i per reconstruir econòmicament Espanya. En aquest sentit, ha proposat la reedició dels Pactes de la Moncloa del 1977, en què les diferents forces polítiques espanyoles, així com sindicats i patronal, es van unir en plena Transició. També ha demanat ajuda a la Unió Europea i ha advertit que "mai renunciarà" als eurobons: "Europa no pot fallar aquest cop. És l'hora que ens protegeixi". Per a Sánchez, en definitiva, "estem davant la gran crisi de les nostres vides" i creu que cal aprendre d'aquesta emergència sanitària i aprofitar la sortida d'aquesta "hibernació en plena primavera pel virus" per "podar les branques".

Sánchez ha pres la decisió de prorrogar l'estat d'alarma després de la reunió del comitè científic de bon matí en què s'ha certificat que els contagis comencen a anar a la baixa al conjunt de l'Estat, però la tendència encara no és suficient per a una llibertat total de moviments. Espanya ha registrat avui el primer descens en nombre total de morts en vuit dies. La tendència és positiva, però el confinament va per llarg. Per això, tot seguit Sánchez ha trucat al líder de l'oposició, Pablo Casado, per anunciar l'allargament de l'estat d'alarma.

El president del PP ja ha avançat en un tuit que hi votaran a favor, garantint així l'aval necessari. "La lleialtat exigeixen eficàcia i transparència", ha assenyalat malgrat les dures crítiques dels últims dies, en què el PP ha arribat a exigir al govern espanyol que calculi quantes vides s'haurien pogut salvar si s'hagués decretat l'estat d'alarma ja el 2 de març.

He recibido la llamada de Pedro Sánchez para informarme que solicitará al Congreso la prórroga del Estado de Alarma. Le he vuelto a transmitir el apoyo del Partido Popular para las medidas de contención contra el coronavirus. La lealtad y la unidad exigen eficacia y transparencia — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 4, 2020

Garantia del subministrament de mascaretes i gel hidroalcohòlic

Els experts recomanen que la tornada a la normalitat sigui progressiva i gradual. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ja va apuntar ahir divendres que vista la tendència a la baixa es podien començar a "plantejar alternatives" per rebaixar el confinament. De fet, el ministeri de Sanitat ja ha apuntat que "molt probablement" recomanarà a tota la població utilitzar mascaretes quan surti al carrer per intentar controlar la pandèmia. Ara mateix la reproducció de contagis se situa a l'1 o bé és inferior, segons va dir Simón. Això vol dir que cada persona amb el virus en contagia, com a molt, una altra.

Sánchez ha assenyalat que fa almenys dues setmanes que un grup d'experts treballen en un pla per a l'aixecament "progressiu" del confinament. Es preveuen, d'una banda, mesures d'higiene individual i col·lectives; d'una altra, proves de detecció massiva, i, finalment, iniciatives tecnològiques de control i seguiment de l'epidèmia. Perquè això sigui possible, el president espanyol ha anunciat que garantiran el subministrament tant de mascaretes com de gel hidroalcohòlic a la població. Se'n controlarà el preu i també es garantirà que en pugui tenir la gent més vulnerable.

Diferències amb l'oposició

Pedro Sánchez haurà així de tornar a enfrontar-se la setmana que ve al Congrés, en plena Setmana Santa atípica. El president espanyol no tindrà problemes per passar la pròrroga, però amb el que sí que pot topar és amb la convalidació dels últims decrets, que han fet enfadar tant el PP com Ciutadans, així com els seus socis habituals, per la precipitació i la falta de diàleg.