Bars i restaurants podran obrir fins a les 21.30 hores sense aforament a les terrasses

Els bars i els restaurants podran reobrir dilluns que ve sense límit d'aforament a les terrasses entre les 6h i les 21.30h i, segons ha aprovat aquest dijous el comitè tècnic del Pla d'Emergències de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), cada taula podrà tenir un màxim de quatre persones (tret que siguin convivents de la mateixa bombolla) amb una separació de dos metres entre taules. A l'interior dels establiments es fixa un límit del 30% d'aforament. Tot i que al document preliminar que elaborava el departament de Salut per engegar la desescalada només contemplava que la restauració obrís fins a les 17h amb límits a l'aforament a l'interior i a l'exterior, finalment el Govern ha optat per allargar l'horari d'obertura fins al vespre i permetre la reobertura íntegra de les terrasses.

El pla de desescalada s'articularà en quatre trams de cada quinze dies, tal com estava previst, i per tant s'allargarà com a mínim dos mesos. L'executiu també ha decidit que els cinemes i els teatres puguin recuperar part de la seva activitat a partir de dilluns sempre que ho facin al 50% del seu aforament i amb un màxim de 500 localitats. Les activitats culturals que acabin a les 22h "o una mica més tard", l'entrada serà el justificant de la mobilitat fora del toc de queda i permetrà el desplaçament al domicili. Els museus, que no estan tancats, podran passar del 30% actual fins al 50%.

Pel que fa a l'esport, les instal·lacions esportives a l'aire lliure també podran fer-se servir a la meitat del seu aforament amb controls d'accés. Els gimnasos podran reobrir a un terç del seu aforament i amb cita prèvia. Queda prohibit, però, fer servir els vestidors, llevat del cas de les piscines. Els comerços podran obrir els establiments de més de 800 metres quadrats amb un aforament del 30%, però els centres comercials continuaran tancats per ara.

El Govern mantindrà durant quinze dies més la prohibició de sortir del municipi durant els caps de setmana. Ara bé, si els indicadors epidemiològics ho permeten, la setmana del 7 de desembre es permetrà la mobilitat entre comarques. No serà fins a la setmana de Nadal (tercera etapa) que el Govern autoritzaria la mobilitat a tot Catalunya i a la resta de l'Estat. El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, també ha confirmat que l'executiu valorarà si el toc de queda, que es mantindrà durant tota la desescalada, es pot aixecar puntualment en dates assenyalades com el Nadal. "La setmana que ve ho debatrem", ha dit.

Després del ball de retrets entre ERC i JxCat per la suposada filtració del pla de desescalada que preparava el departament de Salut, finalment Aragonès i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, han comparegut aquest dijous per presentar el document aprovat pel Procicat per a la flexibilització de les restriccions socials i a la mobilitat a partir de dilluns que ve. Entre altres qüestions, el Govern ha d'aclarir les condicions que han de complir els sectors actualment tancats, com la restauració i la cultura, per materialitzar la seva reobertura.

Aragonès ha defensat que, després de molts esforços, Catalunya està "en disposició de flexibilitzar" les restriccions, fent compatible la reactivació econòmica i la protecció de la salut. "Però no podem córrer. Al juny vam anar massa ràpid i per això la segona onada va arribar abans a Catalunya. Ara hem d'endarrerir al màxim la tercera fins que no arribi una vacuna", ha afirmat aquest dijous el vicepresident. De fet, el Govern assegura que aquesta reobertura progressiva dels sectors tancats des de fa un mes no serà igual al procés engegat la primavera passada, ja que l'objectiu no és "recuperar la normalitat", sinó reactivar progressivament els sectors socials i econòmics més afectats.