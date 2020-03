Article d'Oriol Mitjà i 67 científics més: l'Estat ha d'autoritzar el confinament total de les regions més afectades

Les mesures de contenció ordenades pel govern que presideix Pedro Sánchez s'han quedat curtes davant l'augment exponencial de nous casos que es viu i s'espera viure en els pròxims dies. Una setentena d'experts de diverses àrees vinculades a l'estudi de l'evolució de la pandèmia, entre els quals l'infectòleg Oriol Mitjà, asseguren que per frenar el col·lapse del sistema sanitari entre el 26 de març i el 24 d'abril cal endurir aquestes restriccions en funció de la taxa de nous contagis i autoritzar el confinament total en aquelles regions amb més casos per cada 100.000 habitants. No és la primera vegada que aquest grup d'experts exigeix l'aplicació de mesures més dràstiques: la setmana passada, el mateix grup va reclamar l'aïllament global de la Comunitat de Madrid i Catalunya, on el virus impacta amb més virulència. Aquest cop, però, han internacionalitzat aquesta petició i l'han demanat en una carta pública a la prestigiosa revista científica The Lancet.

Actualment, l'estat espanyol ha posat en marxa un paquet de mesures que inclou la restricció parcial de la mobilitat i, per tant, almenys un 30% de l'activitat econòmica segueix en actiu. Els investigadors asseguren que aquesta decisió no és aplicable al conjunt de l'Estat i que cal una resposta més contundent en aquelles regions amb una xifra de contagis més elevada, com Madrid, Catalunya o la Rioja. En aquests territoris és prioritari que es restringeixi completament la mobilitat i que es prohibeixi sortir de casa la població a excepció dels treballadors dels serveis essencials.

Per exemple, els investigadors defensen que s'ha d'imposar un confinament total d'entre 15 i 21 dies en aquelles àrees que concentrin més de 100 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies i deixar únicament en funcionament els serveis essencials, com els hospitals i els laboratoris. Aquestes regions, que es consideren zones de tipus A, són la Rioja (166 casos per 100.000 habitants), Madrid (155), Navarra (142), el País Basc (124), Castella-la Manxa (127), Catalunya (115) i Castella i Lleó (109).

A les àrees de tipus B, les que tenen menys de 100 casos per cada 100.000 habitants, s'haurien d'aplicar confinaments parcials i, per tant, permetre el 30% de l'activitat econòmica i el 25% dels moviments interns. En aquestes comunitats autònomes s'ha d'interrompre tot el transport regional no essencial per terra, mar i aire almenys durant 15 dies. Amb tot, els investigadors subratllen la necessitat de monitorar en tot moment la taxa de noves infeccions per anticipar-se a una possible conversió en zones de tipus A.

"L'experiència asiàtica ens diu que cal desenvolupar un robust sistema de vigilància epidemiològica a través d'una aplicació mòbil universal, de manera que els malalts puguin reportar de manera individual els seus símptomes, així com intensificar l'ús de tests diagnòstics en casos sospitosos per aïllar els malalts de forma primerenca", resumeixen els 70 investigadors. I afegeixen: "Demanem al govern espanyol que faciliti a la comunitat científica l'accés a les dades del brot per tal de poder coordinar una resposta científica comprensible, objectiva i transparent a través del suport de la intel·ligència artificial en la simulació i l'elaboració de models matemàtics de predicció".

Els experts asseguren que també és "urgent" la compra i el subministrament d'equips de protecció personal per als professionals de la salut, ja que estan molt exposats i són vulnerables a contraure la infecció. Les noves troballes científiques reforcen aquesta necessitat: es comença a veure que el SARS-CoV-2 tindria capacitat per propagar-se mitjançant les pestanyes i el cabell.