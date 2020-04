Farmacèutics i ajuntaments alerten que dimarts no hi haurà mascaretes per a tothom i demanen concreció al Govern

El Govern anunciava aquest dijous la comanda de 14 milions de mascaretes i assegurava que les primeres 100.000 unitats estarien disponibles ja a les farmàcies la setmana vinent, coincidint amb la tornada a la feina de molts treballadors un cop superat el confinament total de la població, que la Generalitat s'hauria estimat més allargar. Els farmacèutics no posen en dubte l'arribada d'aquest material, però no tenen clar que dimarts vinent l'estoc estigui disponible als establiments i temen que això generi frustració entre els ciutadans que surtin expressament de casa per adquirir-les. També alguns ajuntaments han començat a demanar més concreció al Govern sobre la data d'arribada i la distribució del material.

La previsió del president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, és que les mascaretes estiguin disponibles a finals d'abril, tenint en compte que primer caldrà que arribin i després que es distribueixin als establiments. En declaracions a l'ARA, Torres demana que es facilitin als farmacèutics els "criteris de distribució" per saber quantes unitats arribaran a cada establiment i, sobretot, a qui les poden vendre, tenint en compte que, inicialment, no n'hi haurà per a tothom. És la mateixa reclamació que fa l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miguel Comino. "Ha de ser el Govern qui marqui i doni les pautes de com s'han de repartir i qui hi ha d'accedir primer, per protegir els treballadors que s'hagin de reincorporar a les feines i la gent gran".

El Govern va assegurar que es repartirien dues mascaretes per a cada titular de la targeta sanitària i va demanar deixar que els treballadors que a partir de la setmana que ve hauran de tornar als seus llocs de treball siguin els primers que les puguin adquirir. Però Torres no té clar que els farmacèutics estiguin en disposició de fer aquest filtre als establiments tan sols amb la informació de la targeta sanitària. "Sense un criteri, s'està col·locant els farmacèutics en una posició molt complicada", alerta el president de la FEFAC.

Un dels temors dels farmacèutics i dels ajuntaments és que l'anunci del Govern acabi generant molta demanda i porti molts ciutadans al carrer quan el que cal és quedar-se a casa, diuen Torres i Comino. Ahir el president del Col·legi de Farmacèutics, Jordi de Dalmases, demanava a la ciutadania, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que no trenqui el confinament per anar a buscar una mascareta "que no li podran servir". "Si no s'especifica com s'ha de fer el repartiment, tothom sortirà dimarts a buscar-les al carrer i generarem l'efecte contrari", diu Comino.

Aprofitar les plataformes municipals

Comino posa a disposició del Govern les plataformes que ja ha establert aquests dies el consistori per fer arribar a la població els criteris que s'estableixin per recollir les noves mascaretes. El batlle explica que bona part dels ajuntaments ja han anat adquirint remeses de material per dotar els serveis essencials dels municipis i, en el seu cas, proporcionar mascaretes, guants i bates també a les dues residències geriàtriques concertades que hi ha a Sant Vicenç dels Horts.

Per la seva banda, el govern espanyol ha garantit aquest migdia la distribució de mascaretes als professionals que aquests dies estan treballant per garantir el subministrament de productes a la població, com ara els transportistes, i a la resta de serveis essencials. Segons ha explicat la secretaria general de Transports i Mobilitat de l'Estat, María José Rallo, es repartirà un milió de mascaretes entre els professionals, a qui ja han fet arribar els últims dies mig milió més d'unitats, ha dit.

Personal desprotegit

Una altra de les preocupacions a les farmàcies és la manca de protecció per al seu personal, sobretot si han de fer front a un increment de clients demandant mascaretes. Torres explica que la majoria d'establiments han hagut de buscar-se ells mateixos els mitjans de protecció per continuar atenent els clients: mascaretes, guants i, en cas que es pogués, instal·lar mampares als taulells.

Tant des de la FEFAC com des del Col·legi recorden que la mesura de repartir les mascaretes a la població es va fer arribar des del mateix sector i estan satisfets que s'hagi tirat endavant, però recorden que l'oferta es va fer sempre pensant en el desconfinament de la població més endavant i no ara.