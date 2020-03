Albergs i famílies d'acollida per als infants amb pares hospitalitzats o aïllats per la Covid-19

Qui és fa càrrec d'un infant o un adolescent que té els pares ingressats o aïllats per coronavirus? Els hospitals i els serveis socials busquen algun familiar que en pugui tenir cura, però en cas que no existeixi, el departament de Treball i Afers Socials ha establert un circuit per atendre aquestes criatures mentre no puguin estar amb els seus progenitors. Per als més petits s'estudia recórrer a famílies d'acollida, i per als més grans s'oferirà a les famílies que puguin fer una estada amb monitors a la xarxa d'albergs públics.

El Govern estudia dues línies: per als infants menors de tres anys, es buscarà una família d'urgència o una família d'acollida acreditada per l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. L'objectiu és proporcionar als infants més petits un entorn familiar que pugui suplir temporalment les necessitats de cura, alimentació i afecte que normalment els proporcionen els progenitors que han emmalaltit.

Els infants de 3 a 18 anys es derivaran a un alberg de la xarxa pública Xanascat, on rebran atenció les 24 hores del dia de personal qualificat d'entitats del tercer sector, que habilitaran un programa d'activitats. També els facilitaran els canals de comunicació telemàtica perquè puguin mantenir el contacte amb els pares i puguin seguir les activitats que els enviïn des de les seves escoles i instituts.

No hi ha un mínim ni un màxim de dies d'estada, i el servei es posa a disposició de les famílies de manera gratuïta. L'objectiu és evitar que els infants i adolescents quedin en una situació de "desemparament involuntari i temporal" fruit de la situació que viuen els progenitors.