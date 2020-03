La Fiscalia investiga la mort de 22 ancians per coronavirus a les residències d'Olesa i Capellades

La Fiscalia ha posat el focus en els efectes de la pandèmia de coronavirus en les residències de persones grans, el col·lectiu més vulnerable davant el virus. La setmana passada, la Fiscalia General de l'Estat ja va donar l'ordre d'investigar les defuncions en aquests centres a tot l'Estat. Aquest dimarts, segons ha avançat El País i han confirmat fonts de l'organisme a l'ARA, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha donat ordre a les fiscalies de Manresa i de Martorell perquè investiguin les morts a les residències d'avis de Capellades i d'Olesa, respectivament.

El nombre de víctimes a la residència de Capellades ja arriba a 13, després que avui la residència Fundació Privada Consorts Guasch hagi confirmat a través d'un comunicat la defunció de set persones més en les últimes hores. El patronat i els professionals del centre han traslladat el condol als familiars i han explicat que continuen "treballant per donar assistència sanitària a la resta de persones afectades, que s'han confinat a la primera planta de la residència". Al centre d'Olesa hi ha confirmades nou defuncions més.

La instrucció de la Fiscalia General de l'Estat té per objectiu comprovar la salubritat i l'estat dels centres on s'han produït morts per contagi de Covid-19 de tot l'Estat, per garantir que s'atén tots els usuaris, i en especial les persones malaltes, amb les màximes garanties. I, en cas contrari, depurar responsabilitats. L'alarma la va donar ahir la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una entrevista a Telecinco en què va explicar que els efectius de l'exèrcit que havien anat a desinfectar algunes residències espanyoles s'havien trobat ancians "del tot abandonats, fins i tot morts, als llits", tot i que va puntualitzar que es tractava de casos "excepcionals".

A Catalunya no hi ha constància de situacions extremes, però els dos centres afectats fa dies que demanen ajuda per fer front a la situació. "Es requereixen de manera immediata mesures extraordinàries de la Generalitat, perquè prengui el control del centre, el proveeixi de material sanitari adequat i solucioni el problema de personal", demanava ahir l'alcalde d'Olesa, Miquel Riera.

Més proves i protecció

Des de les patronals de les grans i petites residències també es demana ajuda per fer front a l'emergència a tots els centres davant l'allau de contagis, que segons les últimes dades facilitades pel Govern s'eleva ja a 212 positius en 70 de les 1.073 residències que funcionen a Catalunya.

D'una banda, es demana més tests per poder fer la prova a tots els ingressats. D'altra banda, també es reclamen més mitjans de protecció per als mateixos pacients a qui s'hagi d'aïllar de la resta i, sobretot, per a tot el personal.