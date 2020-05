Sanitat autoritza unificar l'àrea metropolitana i que Girona, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf passin a la fase 2 dilluns

Barcelona i la seva àrea metropolitana passaran a ser una sola regió sanitària a partir de dilluns. El ministeri de Sanitat ha autoritzat la petició de la Generalitat d'unificar aquesta zona i a partir de l'1 de juny els ciutadans d'aquestes tres àrees sanitàries podran circular lliurement per tots els municipis. A més, a partir de dilluns les regions de Girona, la Catalunya Central i també l'Alt Penedès i el Garraf avançaran de fase després de dues setmanes a la primera etapa de la desescalada i entraran a la fase 2. Precisament aquestes dues últimes comarques (incloses a la regió Metropolitana Sud) queden fora de la reunificació de l'àrea metropolitana, perquè han avançat de manera diferenciada de la resta de municipis de la zona.

El ministeri ha acceptat completament la proposta de la Generalitat. El departament de Salut havia demanat que les regions de Girona, la Catalunya Central i també les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf avancessin a la fase 2 de la desescalada, mentre que Lleida (que també li tocaria canviar de fase) es quedés una setmana més a la fase 1 pel brot de contagis que ha tingut en els últims dies. A més, la Generalitat havia demanat unificar en una sola regió sanitària les àrees de Barcelona, Metropolitana Sud i Metropolitana Nord. El Govern considerava que les tres regions tenien una situació epidemiològia "semblant" i que la seva unificació permetria "esponjar" la mobilitat a la capital catalana, que té una alta densitat de població.

"Vull posar en valor la prudència de Catalunya en el cas de Lleida, que ha pausat una progressió a la fase 2", ha remarcat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha afegit que la consellera de Salut, Alba Vergés, era una persona molt "conscienciada i prudent" i ha cregut que era oportú que, "per estabilitzar la zona", es quedés una setmana més a la fase 1. "Si tot va com s'espera, no caldrà retrocedir de fase", ha assegurat Illa en la roda de premsa d'aquest vespre. Una compareixença que la Moncloa ha avançat un dia (en les últimes setmanes havien anunciat els canvis de fase els divendres) perquè han rebut la documentació de les comunitats "abans", ha dit el ministre, i perquè també els ho havien demanat algunes comunitats.

El ministre, que ha comparegut acompanyat del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, també ha informat de tres rebrots més a l'Estat: a Ceuta, al municipi de Totana a Múrcia i en una zona concreta de Conca, a Castella-la Manxa. Simón, però, ha admès que setmanes abans de detectar aquests quatres brots també n'havien detectat fins a quatre més (sense especificar-los) i que s'han anat "controlant i verificant que no suposaven un risc". Ceuta, Totana i Conca no retrocediran de fase, sinó que el ministeri considera que la situació està controlada i continuaran a la fase 2 a partir de dilluns. Una fase en la qual ja havien entrat a principis d'aquesta setmana, tot i que Totana havia retrocedit a la fase 1 durant alguns dies.

El País Valencià passarà a la fase 2

El País Valencià, que la setmana passada no va sol·licitar passar a la fase 2 per un repunt de positius, sí que ho ha fet aquesta vegada i el ministeri ha permès que tota la comunitat entri a la segona fase de la desescalada a partir de dilluns. A les Illes Balears, Formentera entrarà a la fase 3 a partir de dilluns, tot i que el govern de Francina Armengol havia demanat que la resta de les illes també ho fessin, malgrat que feia una setmana que havien entrat a la fase 2. El ministeri no ha acceptat la petició i ha deixat la resta de les illes una setmana més a la fase 2. La Comunitat de Madrid, per la seva banda, havia demanat "flexibilitzar mesures" en la fase 1, a la qual va entrar aquest mateix dilluns. Galícia també havia demanat el mateix, però en el seu cas per a les activitats de la fase 2. El ministeri no ha acceptat les seves peticions.

Amb aquests nous canvis de fase, a partir de dilluns que ve el 70% de la població de l'Estat estarà en fase 2. Sanitat també ha acceptat que les províncies de Màlaga i Granada avancin a la fase 2, que són les úniques que quedaven per canviar de fase de tot Andalusia i que també ho facin les províncies de Castella-la Manxa d'Albacete, Ciudad Real i Toledo. A Castella i Lleó, tota la comunitat es mantindrà a la fase 1 i només avançarà a la fase 2 l'àrea sanitària d'El Bierzo, tal com havia demanat el seu govern autonòmic. Les Canàries havien demanat que les illes de La Graciosa, La Gomera i El Hierro passessin dilluns a la fase 3 i el ministeri ho ha autoritzat.