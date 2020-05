L'Estat confirma que s'eliminen les franges en fase 2 i que els ajuntaments podran regular l'accés a les platges

El govern espanyol ha publicat aquest dimecres un decret al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que confirma l'eliminació a partir d'avui de les franges horàries per fer esport i passejar, i també per a menors, als municipis que hagin passat a la fase 2. A més, anuncia que també es permetrà sortir al carrer més d'una vegada al dia, a diferència del que passa ara. Es mantindran, però, les franges per a gent gran.

Pel que fa a les platges, el Butlletí Oficial de l'Estat anuncia que seran els ajuntaments els que podran establir limitacions d'accés i d'aforament per assegurar la distància interpersonal de, com a mínim, dos metres entre banyistes.

A més, afegeix que seran els municipis els que també podran establir límits en els temps de permanència a les platges dels banyistes, així com en l'accés als aparcaments, per poder facilitar el control de l'aforament. El que sí que estableix el BOE és que cada banyista haurà de tenir disponibles quatre metres quadrats.

El ministeri de Sanitat ha modificat, a més, la instrucció per a la gestió de residus. Segons informa el BOE, "no es procedirà en cap cas a l'obertura manual de les bosses de rebuig a les instal·lacions de recollida".

Totes aquestes mesures entren en vigor a partir d'aquest dimecres.