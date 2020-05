L'Estat registra 56 morts per coronavirus en les últimes 24 hores

El govern espanyol xifra en 56 els morts per coronavirus en les últimes 24 hores, una xifra un pèl superior a aquest dijous (48), cosa que eleva el total de defuncions des que ha començat la pandèmia a 28.628. El nombre de contagis repunta lleugerament i aquest divendres se n'han registrat 446. Els casos positius a tot l'Estat ja arriben a 234.824. Tant les defuncions com els contagis totals incorporen dades antigues que ha notificat Catalunya, però que encara no s'ha pogut validar de quin dia és la data de diagnòstic. Ahir el ministeri no va sumar les dades facilitades per la conselleria de Salut perquè s'hi havien detectat alguns "errors" i estaven a l'espera de validar-los. A més, dels 376 casos que ha notificat la Comunitat de Madrid, 53 són nous diagnòstics, i dels 33 positius enviats pel País Basc, 13 són d'ahir.