EN DIRECTE | Baixa el nombre de morts per coronavirus: 367 defuncions en les últimes 24 hores, la xifra més baixa des del 21 de març

Baixa el nombre de víctimes mortals per coronavirus: en les últimes 24 hores han perdut la vida per culpa del virus 367 persones. És la xifra més baixa des de fa més d'un mes, concretament, des del 21 de març. Amb el registre d'avui, el nombre total de defuncions s'eleva fins a 22.524. La dada positiva és que continua augmentant el nombre de persones curades, que ja són un total de 92.335, 3.105 més que ahir. De fet, per primera vegada, el nombre de positius diagnosticats és més baix al de persones curades: en les últimes 24 hores s'han diagnosticat 2.796 casos nous.

En aquest sentit, i sobre les dades aportades per Sanitat dels casos positius de covid-19, aquest divendres, el ministeri ha desglossat els casos que s'han detectat a través d'una prova PCR i els que s'han diagnosticat a través d'un tests d'anticossos -és a dir, els que ja han passat la malaltia-. En total, 202.990 positius s'han detectat a través de PCR, 2.796 nous respecte aquest dijous (el que suposa un increment de l'1,4%). A través de tests serològics, el ministeri de Sanitat n'ha registrat 16.774, 1.756 dels quals són casos asimptomàtics. En total, el nombre de casos positius que tenen o han passat la malaltia s'eleva fins a 219.764.