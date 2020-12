Fumadors, obesos i en edat laboral tenen més risc d'acabar hospitalitzats per covid-19

El covid-19 fa molt mal a partir dels 65 anys, però abans d'aquesta franja d'edat no és inofensiu: una de cada cinc persones amb més risc de patir complicacions en cas de contraure la infecció té entre 45 i 65 anys. Les possibilitats creixen encara més si són fumadors o beuen alcohol, pateixen malalties cròniques com la obesitat, la diabetis o el colesterol alt, o patologies complexes com algun tipus de càncer. Una part d'aquestes persones, a més, tenen un grau d'interacció social elevat, atès que estan en edat laboral i treballen en feines presencials. Així, Salut considera col·lectiu de risc a gairebé dos milions de catalans, 1,8 milions concretament, i alerta que aquests o bé no ho saben o bé no es reconeixen a si mateixos com a vulnerables. Però les conseqüències si s'infecten de coronavirus poden ser molt greus: podrien acabar hospitalitzats amb pronòstics crítics.

"Tothom té molt clar que les persones amb més risc són la gent d'edat avançada i les que pateixen una malaltia greu, però hem identificat un col·lectiu concret amb patologies més comunes i freqüents que també tenen un risc molt elevat de patir complicacions en cas d'infecció i que potser no en són tan conscients", alerta la directora de l'Àrea Assistencial del Servei Català de la Salut (CatSalut), Xènia Acebes. Les franges d'edat que més contagis registren actualment són les que van dels 30 als 59 anys i, per això, el departament de Salut ha desplegat un programa preventiu per fer atenció i seguiment a aquests grups de risc. L'objectiu: evitar contagis entre persones complexes i aconseguir un 80% menys de demanda per al sistema sanitari.

"És fonamental fer-los saber que són de risc, prescriure'ls que extremin les mesures de seguretat i reforçar el seguiment del seu estat de salut, social i emocional", explica la directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari, Rosa Romà. En aquest sentit, l'atenció primària serà la línia assistencial que es farà càrrec de materialitzar aquest pla, anomenat Tu pots ser de risc, no t'arrisquis. Ho farà mitjançant dues estratègies: la via telefònica o SMS –es faran trucades prioritzant els prop de 200.000 usuaris que aquest últim any no han tingut contacte amb el seu equip de primària– i les visites presencials. Segons Salut, no només s'oferirà informació i assessorament per prevenir el contagi, sinó que es citarà els pacients que, per exemple, necessiten també una valoració social o perquè viuen en situació de vulnerabilitat social que els impedeix seguir els consells i recomanacions de Salut Pública.

20% de les persones més vulnerables tenen entre 45 i 65 anys. Una part fuma o té dependència a l'alcohol, així com altres patologies cròniques

Acebes remarca que, en algunes visites, els professionals entregaran un pulsioxímetre perquè el mateix pacient pugui mesurar-se de manera indirecta la saturació d'oxigen de la sang a casa. També se li demanarà que controli la seva temperatura corporal si té símptomes i, de manera immediata, els posi en coneixement del seu CAP. "Són dues mesures que poden ajudar a fer un diagnòstic precoç dels casos i canviar el curs de la malaltia si s'actua precoçment", detalla Acebes. "Volem que la gent prengui consciència que el més important és que no arribin a estar malalts", afegeix.

Ho corrobora Romà, que insisteix que aquest pla no es basa "simplement a dir-li a algú que pel fet de tenir més risc es quedi a casa seva". En el cas hipotètic que aquesta gent només fes cas a la directriu de no moure's, "segurament podria tenir complicacions en la salut emocional o mental, d'estat cognitiu o de mobilitat", apunta Romà. Així, Salut demana treballar en "altres accions que permetin contrarestar un canvi d'hàbits": per exemple, deixar de fumar, millorar l'alimentació, complir sempre les mesures de seguretat (distància, rentat de mans i mascareta) i evitar tota interacció social prescindible.