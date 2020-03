He d'anul·lar una visita? Les vacunes als nens es mantenen? Tot el que has de saber del funcionament dels CAP

L'emergència pel coronavirus ha focalitzat l'atenció sanitària en el tractament i l'abordatge del virus. Però què passa amb la resta de consultes de Salut? El Canal Salut ha publicat un document que dona resposta a tota una sèrie de dubtes que es pot plantejar la ciutadania. Aquestes són les preguntes i les respostes:

🔊ℹ️‼️ FIL amb les preguntes més freqüents sobre l’accés als 🏥 centres sanitaris i circumstàncies personals de risc de contagi de 🦠 #coronavirus 👇 #JoActuo — Salut (@salutcat) March 24, 2020

Si tinc tos i febre, és motiu suficient per anar al CAP?

Si els símptomes relacionats amb el Covid-19 són lleus, Salut recomana quedar-se a casa i aïllar-se. A través de l'aplicació StopCovid-19Cat es pot fer el seguiment dels símptomes.

En el cas de les persones que conviuen amb una persona contagiada, Salut recomana aïllar-se preventivament a casa durant catorze dies i controlar si apareix febre o símptomes. A través del canal LaMevaSalut es pot contactar amb el centre de referència per tramitar la baixa.

Per al personal sanitari que conviu amb una dona embarassada, Salut recomana seguir els protocols d'autoprotecció, extremar les mesures d'higiene i, en cas de presentar símptomes compatibles amb el coronavirus, posar-se de seguida en contacte amb un centre.

Hi ha algun medicament efectiu contra el coronavirus? Puc prendre ibuprofèn?

Ara mateix no hi ha cap tractament que s’hagi demostrat efectiu per a la Covid-19, tampoc el fosfat de cloroquina. Salut també recorda que no hi ha cap prova ni motiu per establir una contraindicació de l'ibuprofèn com a tractament de símptomes menors, sempre que es faci servir tal com s'especifica en les instruccions, amb les dosis recomanades.

Com sé si m'han anul·lat una visita que tenia programada?

Totes les visites que no són urgents s'han de deixar per a més endavant. Salut explica que el centre avisa de l'anul·lació de la visita. En cas contrari, el mateix usuari pot trucar al centre o consultar-ho a través del canal LaMevaSalut, si el té operatiu.

Les revisions i vacunes als meus fills es mantenen?

Únicament es continuen fent les visites relacionades amb vacunacions per a infants de fins a quinze mesos. La resta de vacunes s'ajornen i es tornaran a programar quan es normalitzin els serveis.

Algunes visites programades amb especialistes per als infants es mantenen, però si es poden ajornar és millor posposar-les. Salut recomana contactar amb el centre en cas de dubte.

Si em prenc Sintrom, haig de continuar fent les visites de seguiment?

Sí, les visites per a pacients que tenen un tractament de llarga durada amb anticoagulants es mantenen, però Salut recomana contactar amb els centres per confirmar el circuit. Pot ser que algun centre tingui la possibilitat de fer-ho a domicili.

Les sessions de radioteràpia i quimioteràpia es mantenen?

Sí, aquestes sessions es continuen fent. Les persones amb càncer han de continuar anant a les sessions, segons les indicacions del personal facultatiu, i extremant les mesures d’higiene.

Haig de continuar anant al CAP per fer-me unes cures?

Les visites als centres sanitaris per fer-se cures es mantenen i aquestes persones han d’anar-hi seguint les indicacions del professional que en fa el seguiment.

Si em trenco una cama o em faig una ferida m'atendran?

L'atenció urgent es continua prestant al centre de referència. En cas de fractura o ferida els usuaris es poden adreçar a un CAP o a un centre hospitalari. En cas de requerir una ambulància cal continuar trucant al telèfon d'emergències 112, com fins ara.

Si haig d'agafar la baixa per una malaltia comuna, cal que vagi al CAP?

No, excepte en els casos en què calgui una atenció mèdica urgent o un seguiment clínic que no es pugui ajornar. El tràmit es pot realitzar a través del telèfon del CAP o a través del servei eConsulta, amb els quals els centres poden fer arribar als pacients els comunicats de baixa i alta mèdica.

Les visites de seguiment de les baixes presencials s'estan anul·lant perquè no es consideren urgents. Salut insisteix en utilitzar els canals virtuals de LaMevaSalut i eConsulta per fer aquests tràmits.

On haig d'anar si ha tancat el meu centre?

Tots els canvis horaris o el tancament de centres es poden consultar a la web de centres i serveis de #CanalSalut.

Soc estudiant d'infermeria o medicina, puc ajudar d'alguna manera?

Sí, les universitats i els col·legis professionals han posat en marxa iniciatives per vehicular l'oferiment de col·laboracions.