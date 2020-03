El Trueta de Girona aconsegueix més de 60 tauletes per comunicar els pacients de coronavirus amb els seus familiars

Tot va començar en una conversa al grup de WhatsApp de la família Brugada de Banyoles, la setmana passada. Un dels seus membres és Ramon Brugada, cap de cardiologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona, i va explicar que no podien permetre que els familiars visitessin els malalts amb coronavirus perquè "no hi ha prou material de protecció i cada persona gasta un equip sencer cada vegada que entra a l'habitació", recorda el seu nebot, Estanis Sarquella que, amb el seu tiet, van començar a buscar una fórmula per "connectar els familiars i els malalts, sense malbaratar material". "I vam pensar en les videotrucades", recorda Sarquella, que és el gerent de l'empresa Gironafibra, la primera que va fer una donació de deu tauletes.

Però un dels esculls que es van trobar és que la connexió wi-fi del Trueta i de l'Hospital Santa Caterina de Salt "no té prou volum de dades i no hauria aguantat diverses videotrucades simultànies entre pacients". I es van posar en contacte amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), que els ha aconseguit targetes SIM amb dades il·limitades, que just han arribat aquest dimecres.

A mes, gràcies a la crida que va fer Ramon Brugada a través del Twitter, més empreses s'han sumat a la iniciativa amb més donacions de tauletes: "Infoself n'ha enviat quatre, Metalquímia vint, un altre particular vint més, Girtic dues més, l'Idibgi deu més,.... i ja en tenim 66!", destaca Sarquella, que afegeix que també l'MRW d'Olot s'ha ofert a recollir tauletes de particulars o empreses i portar-les fins a l'hospital. "Entre l'un i l'altre hem anat sumant; la solidaritat d'aquest país és enorme", subratlla.

Sarquella ha començat aquest matí a configurar les primeres onze tauletes i, en funció de com surtin les proves, les podrien començar a utilitzar els pacients avui mateix. I, a més d'utilitzar-les per parlar i veure els seus familiars, també serviran perquè els malalts puguin rebre suport psicològic i, alhora, puguin comunicar-se amb les infermeres, que així no hauran d'utilitzar un equip de protecció diferent cada vegada que hagin d'entrar per parlar amb els pacients.

Trencar l'aïllament

Una solució imaginativa i sorgida de la solidaritat que també estan explorant altres hospitals com el Germans Trias o la Vall d'Hebron de Barcelona. Aquest segon centre ha posat a disposició dels malalts mòbils i tauletes, però no en tenen prou per a tots els pacients i també busquen empreses que puguin fer una donació. I és que, precisament, una de les infermeres de la Vall d'Hebron va fer un fil a Twitter per exposar la situació "molt complexa i difícil" que viuen els pacients de coronavirus perquè no poden rebre visites i es troben amb metges i infermeres "disfressades com si fóssim de la NASA".

Me pinto una sonrisa en la mascarilla pq ni tan siquiera pueden ver mi cara. Pero les explico esto...pq creo, q necesitamos tablets, teléfonos para q puedan hacer videollamadas y ver a su gente, su familia, q a pesar d la distancia obligada, q están pendientes d ellos. — SHINNOSUKA (@shinnosuka74) March 23, 2020

"Els joves ho entenen, però la gent gran és una altra cosa. La seva mirada reflecteix por, pànic, soledat", lamentava la infermera de la Vall d'Hebron, que també apuntava que amb les tauletes seria una manera de veure i parlar amb els seus familiars "perquè estiguin el millor possible" i "tinguin la moral molt alta".

En aquest sentit, Sarquella afegeix que molta de la gent gran "no tenen mòbils que permetin fer videotrucades o no en saben". "I nosaltres podem facilitar-los les eines perquè puguin parlar amb els seus familiars”, assenyala el gerent, que espera que la iniciativa s'estengui per tots els centres hospitalaris del país.