L'Hospital d'Igualada rep mascaretes per tan sols una setmana

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha informat aquest dimarts que l'hospital de la capital de l'Anoia ja ha rebut les 4.000 mascaretes que feia dies que havien demanat. "Ens duraran una setmana. Demanem que ens portin més material de protecció per als nostres professionals", ha dit Castells, que ha reclamat que s'agilitzin els procediments de compra i distribució d'aquesta mena de material. Castells ha informat que alguns pacients de l'Hospital d'Igualada han estat traslladats a centres mèdics d'altres localitats, tot i que no n'ha donat xifres concretes.

Sobre la possibilitat que els treballadors de la conca d'Òdena puguin agafar la baixa (perquè no poden sortir de casa), ha dit que la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, els ha explicat que l'Estat "donarà llum verda a la resolució". L'alcalde d'Igualada ha donat per fet que el govern estatal autoritzarà el decret signat pels consellers Buch i Vergés. A més, ha apuntat que la Generalitat estudia si al decret que es va anunciar aquest dilluns també s'hi poden acollir els treballadors que viuen fora de la conca d'Òdena però que treballen dins la zona confinada i, per tant, no poden anar a la feina.

Pel que fa a la política local, l'alcalde d'Igualada ha informat que els municipis de la conca d'Òdena ampliaran els terminis de pagament de taxes i tributs. "Impulsarem mesures en l'àmbit tributari. Hi treballem amb els serveis jurídics i interventors dels municipis de la Conca per aplicar-les", ha indicat. En aquest sentit, ha destacat que "es retallaran els terminis per pagar proveïdors de l'Ajuntament d'Igualada" i que "es tornaran els diners d'aquells preus públics sobre serveis que no s'han pogut prestar, com ara les quotes de l'Escola de Música, els serveis esportius, la quota de les llars d'infants..." Ha informat que ampliaran el termini de pagament de liquidacions que s'havien iniciat abans de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. A més, prorrogararan el pagament de l'impost de circulació de vehicles fins al juny, i ha dit que des d'aquest dimarts s'han començat a distribuir les targetes a les famílies que tenien beques menjador.

Finalment, ha informat que ajustaran la taxa d'ocupació de la via pública per a establiments comercials, i que reduiran proporcionalment la taxa de recollida d'escombraries als mateixos locals.