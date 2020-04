Jutges i advocats alerten que la fi del confinament col·lapsarà els jutjats si no s'actua

L'aturada forçosa de l'activitat als jutjats fruit de l'emergència sanitària ha permès desencallar alguns assumptes pendents, però jutges i advocats tenen clar que la tornada a la normalitat vindrà acompanyada d'una allau de noves causes que, si no es prenen mesures urgents, col·lapsarà encara més els ja prou saturats jutjats de Catalunya: acomiadaments, procediments d'insolvència i concursos d'empreses, suspensions de contractes, reclamacions de deutes impagats, canvis en els règims de custòdia dels fills de pares separats, reclamacions pel temps que han passat amb uns o altres durant el confinament o problemes per pagar les pensions per manca d'ingressos.

Nous procediments derivats de la crisi del coronavirus que faran més gran el volum de tràmits per resoldre en àrees que ja arrossegaven un gran retard a l'hora de tancar casos i buscar data de judici. "La situació serà brutal i tots haurem d'acceptar que algunes normes del joc hauran de canviar", avisa la jutge degana de Barcelona, Mercè Caso.

El diagnòstic que fan jutges i advocats és el mateix: calen mesures per evitar el desastre i garantir el servei a la ciutadania. Però les sortides passen per vies diferents. Els jutges plantegen una bateria de mesures per ampliar les plantilles i fer canvis en la llei que redueixin la durada dels assumptes i permetin agilitzar-ne la tramitació. Per als advocats, la sortida de la crisi "és una oportunitat i un repte", explica el president del Consell de l'Advocacia Catalana i degà dels advocats de Tarragona, Manel Albiac, per fer "una reforma estructural de tot el sistema" i fer entrar definitivament la justícia encara ancorada en el segle XX "en el món de la digitació".

En les últimes hores el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha presentat una bateria de 100 mesures per fer front a la situació, que ja estan sobre de la taula del ministeri de Justícia i de la resta d'actors judicials, i que el Congrés de Diputats hauria de validar per fer possible la seva aplicació. Algunes propostes passen per ampliar la plantilla judicial o perquè els mateixos actors jurídics facin un esforç extra, com ara habilitar el mes d'agost –quan normalment s'atura l'activitat– per poder continuar fent tràmits judicials.

Però hi ha propostes més innovadores, com ara que els jutges no perdin temps redactant sentències i les dictin de viva veu en alguns procediments o, fins i tot, escurçar la via dels recursos perquè alguns assumptes es tanquin més ràpidament. "No ho diu el pla però fins i tot la possibilitat que l'Agència Tributària portés l'execució dels procediments econòmics els faria més efectius", afegeix Caso.

Crida a la responsabilitat

La degana dels jutges de Barcelona explica que primer caldrà veure com els jutjats tornen a obrir portes a Catalunya. "Si tornem habitualment a la normalitat podem continuar amb els assenyalaments previstos i recol·locar els endarrerits, però si cal que mantinguem una distància o es fixa un límit de persones en els espais, no podrem accelerar tant com voldríem".

Caso fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania però sobretot de les grans empreses i els bancs a l'hora de triar la via judicial per resoldre els conflictes. "Han de deixar de reclamar l'impagament de deutes per la via judicial i buscar sortides diferents", subratlla la jutge, que aposta per la mediació com una sortida per evitar que molts casos arribin als jutjats.

Albiac explica que, per als advocats, la sortida de la crisi serà complicada, especialment per als que exerceixen dins del torn d'ofici i admet la possibilitat que alguns despatxos "hagin de tancar" per l'impacte de la situació.

L'impacte de les propostes

"Tots haurem d'acceptar que les normes del joc han de canviar, que hi haurà d'haver més respostes per escrit i no tants judicis i que cal escurçar la via dels recursos", insisteix Caso, que recorda que sistemes judicials com l'alemany ja aposten des de fa temps per dictar sentència de viva veu, especialment en les jurisdiccions civil i social. Albiac fa una crida a estudiar totes les propostes amb deteniment i a aplicar les que siguin del tot consensuades amb tots els actors que intervenen en un procediment judicial. "La precipitació en l'aplicació d'algunes mesures ens pot portar a cometre indefensions o a vulnerar els drets de defensa", subratlla el president del Consell de l'Advocacia i degà dels advocats de Tarragona.

Per al degà dels advocats tarragonins, la majoria de les propostes dels jutges que incorpora el pla de xoc del Consell General del Poder Judicial necessiten "més consens i pensar-les millor" si no es vol córrer el risc que es converteixin en "pedaços". Sobretot perquè hi haurà jutges, preveu Albiac, que no s'arriscaran a dictar sentències de manera oral que puguin ser revocades, i advocats que es plantejaran com fer un recurs a un pronunciament que no s'ha entregat per escrit. Per això insisteix en la necessitat d'aprofitar la sortida del confinament per elaborar un pla de xoc que impliqui una reforma estructural del sistema judicial.