"Ens han enviat a la guerra sense fusells": El personal dels hospitals reclama més equips de protecció

Continua faltant material de protecció individual per als professionals que treballen a primera línia dels hospitals i centres d'atenció primària (CAP) afrontant la pandèmia del coronavirus. Els professionals i centres consultats per l'ARA admeten que en les últimes setmanes han anat rebent algunes remeses, però es queden curtes i, cosa que els preocupa més, no saben si podran allargar prou els equips de protecció fins que els arribi el nou material. "Ens han enviat a la guerra sense fusells", explica un metge de la unitat de cures intensives (UCI) d'un dels hospitals de referència de Barcelona, que prefereix mantenir l'anonimat.

Al seu centre esperen els equips de protecció individuals des de fa 10 dies. Els han promès, explica, que a finals de setmana els tindran. De moment tenen més ulleres però assegura que les bates que estan fent servir a l'UCI no són les adequades i que tan sols tenen una mascareta per a cada professional, que van reutilitzant. "Veig els militars més i més ben equipats", es queixa. Al seu centre hi ha més de 150 professionals que ja s'han contagiat i tota la plantilla ha assumit que tard o d'hora els pot tocar. "Tot l'esforç que ha fet l'hospital de reorganització per atendre els pacients es quedarà curt si anem emmalaltint i no hi ha ni mitjans ni professionals per tenir cura dels pacients que arribin", explica.

A la resta d'hospitals la situació és semblant. El comitè d'empresa del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMar), que agrupa més de 4.000 treballadors, denuncia "la falta d'equipaments de protecció individuals adequats". A l'Hospital de Santa Caterina, de Salt, que té 103 treballadors infectats per covid-19, la falta de material de protecció obliga els professionals a compartir mascaretes o a allargar-ne la vida útil i a ruixar les bates impermeables i desinfectar-les per poder-les reutilitzar. "I dubtem que amb això n'hi hagi prou per considerar-les netes", expliquen des del comitè d'empresa en un comunicat.

"Abans ens canviàvem cada cop que entràvem a veure un pacient, però ara com que ja tots tenen covid-19 només ens canviem la part externa i de vegades allarguem el material quan veiem que en faltarà", relata Jordi Gómez, infermer de l'UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron. La presidenta de l'Associació Espanyola d'Infermeria de Prevenció i Control d'Infeccions, Immaculada Fernández, subratlla la importància de dotar-los de materials de protecció: "No anem a la guerra, anem a cuidar malalts en una situació complexa. Tenim material de protecció, però no prou per fer les coses com sabem que s'han de fer, i per això la gent s'està infectant".

Alguns hospitals han buscat la seva pròpia via per adquirir material. A l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa estan pendents que els arribi una donació de material de la Xina, en agraïment a l'ajuda que va prestar una treballadora de l'hospital a un organisme del govern fa un temps. El sindicat CGT assegura que ha adquirit una remesa de 10.000 mascaretes que farà arribar als hospitals.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat aquest dilluns que la prioritat aquesta setmana és dotar de material els nous espais que està habilitant el Govern per tractar els nous malalts. Vergés ha dit, però, que no descuiden la protecció dels professionals, perquè "és clau" i una "prioritat màxima" per a l'administració. Ha explicat que la demanda "s'ha disparat a tot arreu" per obtenir més material, que cada dia reben comandes que deriven als centres i que opinen que tenen estoc "durant dies". Per la seva banda, el govern espanyol assegura que des de l'inici de la crisi i fins diumenge han repartit més de 2,6 milions de mascaretes i deu milions d'unitats d'altres materials com guants, ulleres de protecció o bates d'un sol ús. A Catalunya, segons el balanç de l'executiu espanyol, han arribat 1,3 milions d'unitats d'aquest material.

El sindicat de Metges de Catalunya assegura que la situació és "crítica", no només als hospitals, sinó també als CAP, on els professionals estan allargant la vida útil del material com poden. Asseguren que el nou material està arribant "amb comptagotes" i que els professionals treballen amb molta angoixa i inseguretat, conscients que poden ser un vector de transmissió dels pacients i de les seves famílies.

La via judicial, una resposta lenta

La falta de material sanitari ja ha arribat als tribunals. Precisament el sindicat de Metges de Catalunya va presentar una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el departament, l’ICS, el CatSalut i 30 entitats concertades. Demanen a la sala social, que encara ha de donar resposta, una mesura cautelar perquè proveeixin de mitjans els professionals. També el Tribunal Suprem estudia una demanda en contra del ministeri de Sanitat de la Confederació Estatal de Sindicats de Metges (CESM), i als jutjats ordinaris de Madrid n'hi ha una de similar en contra de la conselleria de Sanitat madrilenya. Però fonts judicials reconeixen a l'ARA que segurament no hi haurà una resposta fins que acabi la crisi sanitària.

Una jutge madrilenya va ordenar la setmana passada a la Comunitat de Madrid proveir de material tots els sanitaris. Les mesures cautelaríssimes indicaven un període màxim de 24 hores, però les mateixes fonts admeten que el procés va per llarg i que el govern regional encara té temps per recórrer. De moment, el sindicat que va presentar la petició, l'Associació de Metges i Titulars Superiors de Madrid (Amyts, majoritari a la Comunitat), ha fet una crida a tot el personal afiliat a denunciar casos de desprotecció per presentar la demanda completa d'aquí dues setmanes com a màxim.

En paral·lel, dos jutges també investiguen la gestió del ministeri de Justícia durant el coronavirus, un a Madrid i un altre a Barcelona. Es tracta d'una altra demanda presentada per un sindicat davant de la falta de material de protecció, com ara mascaretes, guants i gels desinfectats. Sindicats de policia també han presentat denúncies a Inspecció de Treball per falta de protecció. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dit que l'objectiu és que totes les forces de seguretat tinguin mascareta al llarg d'aquesta setmana.