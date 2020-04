La Generalitat ajorna el repartiment massiu de mascaretes al 20 d'abril

La Generalitat farà la primera entrega de mascaretes a les farmàcies, amb la presentació de la targeta sanitària, el proper dia 20 de març, una setmana després del que havia anunciat, després que el Col·legi de Farmacèutics hagués posat en dubte el compliment dels terminis. El primer repartiment serà d'1,5 milions de mascaretes.

Ho ha anunciat en la roda de premsa diària del Procicat la consellera de Presidència Meritxell Budó. Cada ciutadà tindrà accés a dues mascaretes: la primera serà gratis i per la segona haurà de pagar 60 cèntims més IVA. Un cop més, els consellers de la Generalitat han demostrat mancances de coneixement de les seves pròpies mesures. Preguntada per quin tipus de mascaretes seran, la consellera Vergés ha dit: "Em sona que la FPP2". Però no ha pogut precissar.

A principis o mitjans de maig, s'espera que Catalunya arribi a tenir 14 milions de mascaretes, ha informat Budó, que aniran entrant al sistema paulatinament després d'aquesta primera fornada de milió i mig. El Govern ha decidit ajornar la primera entrega després de comprovar que pel proper dimarts només podria tenir 100.000 noves mascaretes, que s'haurien exhaurit ràpidament a els farmàcies. Farmacèutics i Ajuntaments havien alertat que no arribarien suficients exemplars.

Les mascaretes es repartiran amb criteri poblacional, distribuint-ne més a les regions més poblades, però també atenent a garantir-ne l'accés dels "col·lectius més vulnerables" i d'aquelles persones "que hagin d'anar a treballar amb el desconfinament si l'estat no canvia d'opinió", ha dit Budó. Un cop més, la consellera ha demanat que s'allargui el confinament total, que venç el proper dimecres, i ha assegurat que el govern de l'estat no ha donat cap indicació sobre com serà el principi del desconfinament.

Budó ha assegurat que la informació que tenen és que el govern espanyol farà entrega de mascaretes a treballadors dels transports públics per tal que en puguin fer ús, tot contradient l'anunci del ministeri de Sanitat que poc abans havia anunciat un repartiment massiu centralitzat a les comunitats, que inclouria entregues a passatgers des de les estacions de metro. El govern espanyol, tanmateix, no ha precissat quantes unitats aniran a parar a Catalunya ni si estaran a totes les estacions de metro, tren o a quines.

"Només a Catalunya es poden arribar a desplaçar fins a un milió i mig de persones a partir de dimarts", ha alertat Budó en relació al desconfinament. "Quanta més mobilitat, més risc de contagi" ha dit contradient l'afirmació del govern espanyol que el nou escenari no comportarà més riscos. A més, preguntada per si Catalunya hagués gestionat millor la crisi en cas de ser una república, ha assegurat que hauria fet el confinament "quinze dies abans", malgrat els actes multitudinaris els va cancel·lar l'11 de març, només tres dies abans que es declarés l'estat d'alarma.

En aquest sentit, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, preguntant "quines són les raons per les quals s'ha refusat allargar el confinament estricte" i si aquesta decisió es basa en criteris mèdics o "estrictament econòmics". Ho ha explicat la mateixa Budó en roda de premsa, després d'una reunió extraordinària del govern celebrada per via telemàtica. La consellera ha assegurat que "el comitè científic que assessora el govern (espanyol) desconeixia la intenció" d'aixecar les restriccions i "alguns dels membres tenen reserves serioses sobre la decisió adoptada".

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha donat per la seva part el condol a la família del primer agent de la Guàrdia Urbana mort per coronavirus, confirmant així oficialment la seva defunció.