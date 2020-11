Un 8% dels menors amb covid l'han transmès a la família

El fet que el contagi de coronavirus en un menor d'edat esdevingui el desencadenant d'un brot familiar és possible, però molt puntual. En la majoria dels casos, són els adults els que encomanen el virus als infants i preadolescents. Així ho constata un estudi elaborat per l'Hospital de la Vall d'Hebron i un centenar de pediatres d'atenció primària, que conclou que només un 8% dels 1.081 infants diagnosticats amb covid entre l'1 de juliol i el 31 d'octubre a Catalunya van transmetre el virus dins del seu nucli familiar. En total, 86 infants poden considerar-se el cas índex d'un brot familiar a Catalunya. En el cas dels adults, la xifra arriba fins al 72,4%.

Els investigadors asseguren que l'estudi confirma que els menors d'edat són poc transmissors del coronavirus. En 783 casos pediàtrics analitzats -de 0 a 18 anys-, a més dels 3.515 contactes familiars d'aquests positius es va identificar que un adult de la família en contacte directe amb ell s'havia contagiat -o tenia símptomes clínics- abans que el menor. "L'estudi prospectiu reafirma que els nens són menys transmissors del coronavirus que els adults en l'entorn domiciliari, com ja apuntava la primera part de l'estudi, en ple confinament", diu Pere Soler, cap de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodeficiències de Pediatria de la Vall d'Hebron.

La part prospectiva de l'estudi ha inclòs 1.081 pacients de 0 a 18 anys amb diagnòstic de covid confirmat per laboratori i atesos pels seus pediatres d'atenció primària, "que han sigut els encarregats de recollir totes les dades dels casos i els seus contactes intradomiciliaris", informa la doctora Anna Gatell, de l'equip de pediatria territorial Alt Penedès-Garraf i representant del grup de pediatres d'atenció primària. L'estudi epidemiològic l'han completat pediatres de primària i de diferents hospitals amb una enquesta a les famílies amb casos pediàtrics de coronavirus.

A la primera part d'aquest estudi, que es va presentar a l'agost i que analitzava els diagnòstics entre l'1 de març i el 31 de maig, les conclusions apuntaven que un 3,4% dels pacients pediàtrics van ser transmissors dins del seu nucli familiar. Aleshores Soler ja afirmava que els nens que patien la malaltia eren menys transmissors del virus que els adults en l'entorn familiar, tot i ser un àmbit de molta proximitat i on és difícil mantenir les mesures de seguretat. "Ara constatem que la lliure circulació dels nens i la tornada a les escoles no han suposat una transmissió més gran per part d'ells", assegura Soler. "L'afectació en els menors d'edat de Catalunya segueix sent escassa després del període de confinament, amb els nens amb plena mobilitat", valora la cap de servei de medicina preventiva i epidemiologia de la Vall d'Hebron, Magda Campins.

La segona part de l'estudi s'ha fet durant els mesos d'estiu i fins a completar les primeres set setmanes després de l'inici del curs escolar. És a dir, abans de la segona onada. La immensa majoria dels pacients pediàtrics analitzats han sigut casos secundaris, apunta Soler, ja que el domicili és un espai amb una càrrega de malaltia considerable. "Sis de cada deu convivents dels nuclis familiars participants en l'estudi han sigut diagnosticats de covid amb confirmació microbiològica", explica Soler. El nucli familiar és un dels principals espais on es transmet la malaltia, amb el 62,2% de PCR positives (2.161) de les 3.515 realitzades en aquest àmbit.

Asimptomàtics i poques hospitalitzacions

L'estudi també confirma que el 47% dels nens infectats de covid estudiats (506) són asimptomàtics. Entre els que presenten símptomes, el 70% van patir febre i el 37% tos. El mal de cap (24%), la fatiga (24%) i les diarrees (16%) van ser els altres símptomes més freqüents. "Gairebé la meitat dels nens i nenes amb infecció són asimptomàtics, i s'ha observat que el nombre de nens que requereixen un ingrés hospitalari per covid segueix sent molt baix", assenyala el metge Antoni Soriano, de la unitat de patologia infecciosa i immunodeficiències de pediatria i investigador del grup de recerca d'Infecció en el Pacient Pediàtric immunodeprimit de VHIR.

Només un 2,5% dels pacients pediàtrics (27 d'una mostra de 1.072) van requerir hospitalització de l'1 de juliol al 31 d'octubre, mentre que en l'estudi retrospectiu (de l'1 de març al 31 de maig) van ser un 19%, amb una edat mitjana de 12 anys. En la presentació de la primera part de l'estudi, a l'agost, els investigadors van assegurar que la majoria dels ingressos es feien pel principi de precaució, davant de qualsevol sospita de malaltia respiratòria.

Als nadons i nens de molt curta edat se'ls considera clàssicament pacients de risc més alt des d'un primer moment, mentre que a la resta només se'ls considera grup de risc si tenen cardiopaties congènites greus o pneumopaties greus, excloent-ne l'asma. Un total de 118 nens (11%) presentaven comorbiditats o altres malalties prèvies, sense que aquestes malalties hagin suposat un augment del risc d'ingrés.

Dels 1.081 infants diagnosticats amb covid entre l'1 de juliol i el 31 d'octubre, el 99,2% es van recuperar totalment. Només cinc van tenir seqüeles i no s'ha registrat cap defunció. A partir d'ara, els investigadors se centraran a intentar explicar per què alguns nens infecten altres nens i infecten adults però d'altres no transmeten el virus.