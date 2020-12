Argimon avisa: "S'hauran de pensar" restriccions que afectin tot Catalunya

"Haurem de començar a pensar en mesures per a tot el territori". És l'avís que ha llançat abans de Nadal el secretari de Salut Pública, el doctor Josep Maria Argimon, davant uns indicadors del coronavirus "que són dolents". Argimon ha justificat el tancament perimetral de la Cerdanya i el Ripollès perquè tenen "molta incidència" del virus, però ha afegit que no es pot fer el mateix en altres comarques perquè Catalunya quedaria "apedaçada". Per això el doctor ha avançat que el país "està en una situació complicada" en què caldrà plantejar restriccions que afectin el conjunt del territori. Uns canvis que podrien arribar dilluns vinent, 28 de desembre, quan es revisaran les mesures que s'han previst per aquest Nadal.

Argimon ha pronosticat que la setmana que ve la incidència del coronavirus "serà molt similar", malgrat que ha advertit que s'ha de pensar més enllà, en després de Reis. "No sabria contestar com estarem el 8 de gener. M'ho puc imaginar però no és el moment d'aventurar", ha assegurat el doctor, que ha volgut diferenciar la radiografia actual de la que es va viure a l'estiu, quan només es va haver de confinar el Segrià. "Tenim més de 2.000 casos nous al dia. És un nombre molt elevat que pot trencar equilibris des del punt de vista assistencial per les persones que ingressaran als hospitals i a les UCI", ha advertit Argimon. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha recalcat: "No podem abaixar la guàrdia. El que fem ara determinarà la cruesa del gener".

En aquesta crida a reduir la interacció, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha reclamat que els àpats de Nadal siguin "amb el mínim de gent possible". Sàmper ha dit que si es permeten trobades de 10 persones "no vol dir" que s'hagi d'arribar a aquest topall i ha recalcat que aquest any no és de sobretaules. "Després de dinar, en lloc de relaxar-nos hauríem de sortir a l'exterior, fer un passeig i deixar les finestres obertes", ha recomanat el conseller. De fet, el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha demanat "ventilar bé" els espais interiors i tenir les finestres obertes durant les visites, així com evitar coincidir en espais petits, com ara la cuina, on s'ha de portar mascareta. Delgado també ha dit que cal un metre de distància a la taula entre les persones que no conviuen juntes.

Pel que fa al tancament de la Cerdanya i el Ripollès, Sàmper ha assegurat que el compliment és "exemplar" perquè només s'ha posat una denúncia. "El trànsit que hi ha és per travessar les comarques o per les excepcions", ha explicat. El conseller ha afegit que el perímetre s'ha notat en la mobilitat perquè la circulació al túnel del Cadí ha caigut més d'un 60% respecte a la setmana passada i fins a un 48% les sortides de l'àrea metropolitana de Barcelona en sentit nord.