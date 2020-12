La variant britànica del covid-19 incrementa el risc de la tercera onada

La informació va començar a circular entre membres de la comunitat científica el 19 de desembre. Ràpidament, es va estendre i va arribar a la premsa i a les xarxes socials. Va rebre el nom erroni de soca britànica –en realitat és una variant– i la notícia va circular més de pressa que no pas el virus. ¿Alarmisme o realitat? L’estudi que va iniciar l’alerta adverteix que la nova variant té un índex de transmissibilitat del 56% superior a la prevalent fins ara. Tot i que no hi ha dades que indiquin que la variant sigui més greu, sí que n’hi ha que assenyalen les poblacions infantil i adolescent com les que més ràpidament s’infecten.

Els autors de l’estudi –al qual ha tingut accés l’ARA– adverteixen que les característiques de la variant britànica poden portar a un ràpid augment de la incidència de covid-19 i, com a conseqüència, a més hospitalitzacions, ingressos a l'UCI i més mortalitat. Avisen igualment d’una pèrdua d’eficàcia de les vacunes a l'haver-hi més virus circulant. Només la ràpida assumpció de mesures contundents podria frenar aquestes prediccions.

L’estudi en qüestió anomena la variant britànica VOC 202012/01. Estudis preliminars de seqüenciació hi han detectat fins a 17 mutacions, 8 de les quals es localitzen a la proteïna que dona forma a l’espícula. Aquests canvis són els que farien que el coronavirus es transmeti més ràpid i augmenti la seva infectivitat. Això no obstant, no s’ha observat cap variació en els efectes clínics de la malaltia. És a dir, no provocaria efectes més greus. Sí que provocaria, en canvi, molts més casos. I a més casos, alerta el treball, més probabilitat d’ingrés hospitalari i a l'UCI, i també de mortalitat. L’altre valor diferencial seria que l’increment de transmissió s’observa en població molt més jove. Concretament, en edat infantil i adolescent.

L’estudi ha estat elaborat per investigadors vinculats al Centre de Modelització Matemàtica de Malalties Infeccioses de la London School of Hygiene and Tropical Medecine, considerat de referència internacional. Els resultats que hi aboca són encara preliminars i estan pendents de publicació, ja que encara no han passat els canals formals de resultats científics. Tot i així, la credibilitat del centre així com la dels signants del treball atorguen a l'estudi una “altíssima rellevància”, considera el físic Àlex Arenas, investigador ICREA a la Universitat Rovira i Virgili. Arenas ha coincidit amb diversos autors de l’estudi en altres treballs de recerca.

El perill de la nova variant molt ben explicat pel meu col·lega @AdamJKucharski. És més perillós un increment de transmissibilitat en un 50%, que no pas un increment de mortalitat del 50%. Preparem-nos👇 https://t.co/qc6LRYiJLg — Alex Arenas (@_AlexArenas) December 28, 2020

L’alarma entre els científics va saltar, explica el físic de la URV, perquè al mes de novembre es va detectar al sud-est de Londres un “increment sobtat” de casos amb focus escolars, cosa que fins llavors no s’havia observat. L’anàlisi genètica va confirmar que es tractava d’una nova variant que començava a estendre’s. “La variant sembla que va trobar un nínxol d’expansió”, diu. En l'anàlisi de les dades de transmissió, d’altra banda, “no quadraven amb els models preexistents”, segueix. Dit d’una altra manera, els resultats mostraven que “s’anava pitjor” del que s’havia previst. El plantejament de diversos escenaris de treball, basats tots en dades epidemiològiques, mostra “clarament” que l’increment de transmissibilitat fins a un 56% “és el que més s’ajusta” al que està passant en realitat i, per tant, al que serà esperable en un futur immediat.

“La letalitat es manté ara com ara estable”, assenyala Xavier Abad, responsable de la unitat de seguretat biològica de l’IRTA-CRESA. Això vol dir que, en termes relatius, podria ser que el seu valor no es modifiqui, però a l'haver-hi més casos de persones infectades, el nombre absolut es podria incrementar. En aquestes condicions, “el sistema sanitari podria acostar-se al col·lapse”, confirma Arenas.

Circulació interna

Per als dos investigadors, l'augment sobtat de casos podria explicar-se per una mobilitat més gran o més interacció social. Però si es confirma la circulació de la nova variant i es detecten més casos amb independència de la interacció social, voldria dir que la velocitat de propagació del virus és més alta. “Que augmenti la transmissibilitat d’un virus és molt greu malgrat que la malaltia es comporti clínicament igual”, afegeix el físic de la URV.

Per a Abad, el primer que caldria fer és veure si la nova variant ja circula entre nosaltres, cosa que veu “molt probable”, i si està provocant el mateix tipus d’afectació en forma d’augment de casos. Arenas recorda que “es triga menys a anar a Londres que a la Vall d’Aran”, per la qual cosa “segur que ja hi és”. Abad, viròleg, entén que cal mantenir mesures restrictives d’interacció social abans de decidir noves mesures. Arenas va més lluny i s’inclina per fomentar el teletreball i l’ensenyament a distància com a mesures principals.