Els 12.000 contagis setmanals posen en alerta els hospitals

L'indicador que té més pes a l'hora de desplegar restriccions per controlar l'epidèmia és la pressió del sistema sanitari. Tot i que ara els professionals poden fer-se càrrec del degoteig de casos, l'augment sobtat dels contagis i de la demanda assistencial han propiciat que el Govern limiti la interacció social. La capacitat sanitària no està compromesa, i ni molt menys s'assembla a la situació de col·lapse viscuda en la primera onada, però l'atenció primària ja s'encarrega del 25% de la gestió del covid, visitant 20.000 casos sospitosos, diagnosticant i fent seguiment dels malalts, i els hospitals tenen mil ingressos. De fet, 193 dels 875 llits de cures intensives del país (22%) es destinen al virus.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha advertit aquest dimarts que l'acceleració de l'epidèmia comença a impactar en els centres sanitaris. L'última setmana van ingressar 753 persones per covid (+11% que la setmana anterior) i 141 van entrar a l'UCI (+21). Vergés va alertar que alguns centres ja s'acosten al 35% d'ocupació, el llindar a partir del qual salten les alarmes per possible col·lapse.

Tot i que es fan unes 30.000 PCR diàries, Vergés ha explicat que "fer més proves que mai" no està aconseguint abaixar la positivitat. En comptes d'acorralar el virus, Catalunya ja supera el 8% de PCR positives. La transmissió comença a ser intensa: s'ha passat de detectar 7.000 casos setmanals a veure'n 20.000 de sospitosos i a confirmar-ne 12.000 de positius.

A Catalunya hi ha 1.316 brots actius i fa tres setmanes n'hi havia 911. La majoria dels brots (56%) es detecten en l'àmbit familiar –amb uns 2.927 afectats– i en persones que tenen entre 15 i 49 anys. Això no vol dir que el cas índex –el primer– no s'origini en un altre ambient, però dona pistes del relaxament de la població en entorns que considera segurs, segons fonts governamentals.

Vergés també ha cridat l'atenció sobre les residències de gent gran, on el virus està tornant a entrar. Concretament, s'han identificat 165 brots en geriàtrics, amb prop d'un miler de persones afectades entre treballadors i residents en l'últim mes. "Tenim 61 residències amb un brot actiu i 220 casos nous. Ens marca un nivell d'alerta important", ha reconegut Vergés. En només set dies han mort 41 ancians.