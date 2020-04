Les residències apugen el to i insten els governs a prendre el "control sanitari" dels geriàtrics

"Durant més d'un mes hem vist com l'epidèmia avançava segant vides i deixant en una situació crítica moltes residències. Reclamem ajuda amb fermesa per tenir els recursos necessaris per poder protegir les nostres persones grans i els nostres professionals". Així de contundent s'ha mostrat la presidenta del Cercle d'Atenció a les Persones (CEAPs) i l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, aquest dilluns al matí. A través de la lectura d'un manifest, les patronals d'aquest sector s'han unit per "exigir" al ministeri de Sanitat i a les comunitats autònomes "que autoritats sanitàries prenguin el control efectiu dels centres i facilitin els equips de protecció necessaris", per tal que els residents tinguin una bona atenció.

Pascual ha exigit que els usuaris i els professionals tinguin, d'una vegada per totes, accés immediat als tests de diagnòstic per garantir la salut i prendre les mesures adequades. També han criticat la manera com la Generalitat està fent el recompte de casos als geriàtrics i han demanat "que s'implementi un mecanisme de recollida d'informació únic i eficient". "Ara el que estan creant és molta confusió, ineficàcia i esgotament del personal", ha insistit Pascual.

La patronal, doncs, ha elevat aquesta setmana el to del seu discurs i ha fet una crida d'auxili perquè es medicalitzin els centres i es dotin dels professionals sanitaris titulats que faci falta per garantir la salut dels avis interns als seus centres. Les residències estan concebudes com a "llar" i, per tant, no tenen els recursos sanitaris necessaris per fer front a tots els brots que s'estan detectant.

"El ministeri de Sanitat hauria d'enviar-hi professionals sanitaris, analitzar la situació específica de cada residència, fer la prova de diagnòstic del covid-19 a tothom i derivar als hospitals els pacients que ho necessitin", ha reclamat Pascual.

Discriminació del sistema sanitari als més grans

Des del CEAPs, que aglutina més de 180.000 places de residència a tot l'Estat, han acusat directament el sistema sanitari de "discriminar la gent gran" perquè "no se'ls aplica el procediment habitual per a la resta de la gent davant de la presència del covid-19 i, encara que ho necessitin, no se'ls deriva a hospitals, almenys això no passa en la totalitat dels casos", ha assegurat Pascual.

Pascual ha subratllat que "les persones grans són ciutadans de ple dret" i mereixen estar ben atesos amb els serveis sanitaris incorporats en els centres residencials: "No és una crisi social. És una crisi sanitària i es resol amb professionals sanitaris". Per això, la patronal ha exigit que els protocols s'apliquin a tothom igual "tal com diu la llei".

"Si nosaltres detectem febre i tos o símptomes compatibles amb el coronavirus avisem a Sanitat, als serveis socials o a l'administració que correspongui en funció del tipus de residència, i si el cas és greu truquem al 061", ha explicat Pascual, que ha afegit: "En alguns casos triguen hores a arribar i en d'altres fins a dos i tres dies". "La majoria de residències no tenen equipaments per facilitar l'oxigen, tot i que fa molt que els reclamem, i encara no han arribat", ha lamentat també.

"El material arriba amb comptagotes"

Pel que fa als test de detecció del coronavirus i al material de protecció "promès pels governs", Pascual s'ha queixat que "continuen arribant amb comptagotes". Per això, la patronal també posa en qüestió les dades de l'administració: "Em pregunto com fan les dades si a la majoria dels residents no se'ls ha fet cap test", ha etzibat.

També ha demanat la creació d'un circuit per atendre els professionals que "tot i estar de baixa per contacte encara no els ha fet el test i no saben si són positius o no". Així mateix, Pascual ha tornat a alertar de la manca d'equips de protecció individual (EPI), fet que ha provocat que molts professionals hagin hagut de fer-se'n de propis "amb bosses d'escombraries" i "mascaretes fetes de forma manual", en males condicions.