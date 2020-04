Vergés assegura que Catalunya "segur que no" farà un desconfinament per províncies i manté el pols amb l'Estat

" Les decisions seran territorialitzades o no seran", advertia aquest divendres la consellera de Salut, Alba Vergés, poc després de la reunió interterritorial amb el ministeri de Sanitat. Dijous les comunitats autònomes havien de traslladar al govern espanyol els seus plans de desconfinament, però des de Salut asseguren que l'Estat els ha deixat com a "gestors" i transmissors d'informació, sense cap tipus de competència, per executar un desconfinament que el govern espanyol vol que sigui per províncies. Una idea que el Govern no veu aplicable en el cas de Catalunya. "Per províncies aquí segur que no es farà", afirmava contundent aquest dissabte al matí Vergés en una entrevista al programa El suplement de Catalunya Ràdio.

Per contra del pla de l'Estat, la conselleria de Salut proposa que el desconfinament es faci a Catalunya per regions sanitàries i àrees bàsiques de salut. "En el cas de la província de Barcelona, no és el mateix la situació de la capital que de la resta de municipis", recordava Vergés aquest dissabte. Aquest divendres, la consellera ja avançava que començarien una vigilància activa a les àrees amb més incidència de l'epidèmia, com són Barcelona, el Barcelonès Nord, el Barcelonès Sud, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Es tracta també de les zones més poblades del país. Avui Vergés ha concretat que no només hi podria haver diferències per municipis, sinó també dins de les mateixes localitats, en funció del que determini cada àrea bàsica de salut sobre la incidència de la pandèmia en un punt concret.

En línies genèriques, el Govern també es mostra molt més prudent que el ministeri de Sanitat, que ahir assegurava que les dades indicaven que "es comença a doblegar la corba" de la pandèmia, en paraules del ministre Salvador Illa. Després d'un repunt en el nombre de víctimes mortals i de casos positius, segons l'últim recompte de la conselleria de Salut, Vergés ha puntualitzat aquest dissabte que, malgrat que l'ocupació de llits d'UCI està baixant, encara hi ha dades que preocupen. "Els casos positius continuen creixent, i hem d'estar molt pendents de l'índex de transmissió", ha recordat la consellera de Salut.

La previsió

Vergés explicava aquest dissabte a El suplement que Catalunya continuaria treballant amb el seu pla específic de desconfinament. Ha detallat que qui el dirigeix és la conselleria de Salut, malgrat que es basa en l'informe encarregat pel president Quim Torra a l'epidemiòleg Oriol Mitjà. Preguntada sobre l'opinió de l'expert, que preveia que el confinament s'allargaria tot el juny, Vergés ha coincidit que les mesures es prolongaran a la major part del país. "D’una manera o altra estarem confinats. No serà tan fàcil tornar a una nova normalitat", ha conclòs Vergés.