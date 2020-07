Catalunya registra 1.111 nous positius per coronavirus, 557 dels quals a Barcelona i l'àrea metropolitana sud

El Govern ha anunciat aquest divendres la proposta de mesures i restriccions que aplicarà a diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, el Segrià i la Noguera. Els rebrots que estan afectant aquests territoris han fet que les dades de nous positius a Catalunya s'hagin tornat a enfilar. Així, segons Salut, aquest divendres s'han sumat 1.111 positius a la xifra global de contagiats per coronavirus, que ara s'eleva a 80.706.

D'aquests nous contagis, 557 corresponen a la ciutat de Barcelona i a la regió sanitària metropolitana sud, on hi ha els municipis als quals va adreçada la proposta del Govern. Així, a Barcelona s'han sumat 346 positius (en total, des de l'inici de la pandèmia, 22.202 barcelonins han donat positiu per coronavirus) mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 211 nous contagis, 67 dels quals a l'Hospitalet (3.787 en total).

Però les dades no corresponen tan sols a les últimes 24 hores, sinó que se sumen al còmput global i, per tant, són la suma dels positius que s'han detectat en els últims dies però que no s'han notificat fins ara.

Pel que fa al Segrià, hi ha 195 nous contagis, 184 dels quals als 8 municipis que van confinar des de fa uns dies (Aitona, Alcarràs, La Granja d'Escarp, Lleida, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre) i 149 a Lleida ciutat. A tota la regió sanitària de Lleida s'han notificat 214 positius nous, i arriben a 5.695 contagis. Pel que fa a les defuncions, al Segrià no n'hi ha hagut cap més i la dada es manté en 140 persones mortes per covid-19.

A tot Catalunya, en l'última setmana (del 10 al 16 de juliol) hi ha hagut 2.974 positius nous, dels quals 819 al Segrià, 813 a Barcelona ciutat i 395 a l'Hospitalet.

Quatre persones més a l'UCI

Pel que fa a les persones ingressades a l'hospital en un llit de crítics, la dada oferta aquest divendres ha crescut en quatre i, per tant, ara hi ha 45 persones a l'UCI dels hospitals catalans. Des de l'inici de la pandèmia, 4.192 persones han ocupat un llit a l'UCI.

A tot Catalunya tampoc n'hi ha hagut cap en les últimes 24 hores, tot i que en el còmput global n'hi ha dues noves, cosa que eleva el total a 12.633 defuncions a causa del coronavirus. En l'última setmana, 14 persones han mort amb covid-19.

Pel que fa a les altes, en les últimes 24 hores s'han recuperat 45 persones i, per tant, des de l'inici de la pandèmia 40.361 persones han estat donades d'alta.