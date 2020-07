El Govern decideix confinar perimetralment la comarca del Segrià

El Segrià torna al confinament. Després d'una reunió d'urgència, aquest dissabte al matí, el Govern ha decidit confinar perimetralment tota la comarca per evitar una nova expansió del coronavirus. El confinament comença a les 12 hores del migdia, però fins a les 16 hores els Mossos d'Esquadra, que ja estan desplegats a la zona per fer els controls d'entrada i sortida, permetran els moviments per tal que els ciutadans que ho necessitin puguin retornar als seus domicilis habituals. A partir d'aquella hora la policia multarà tothom que entri o surti de la comarca si no justifica que ho necessita fer per qüestions de feina.

Així ho han explicat en roda de premsa el president de la Generalitat, Quim Torra; el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés. La reunió d'urgència d'aquest matí, prèvia a l'anunci, s'ha centrat exclusivament en la situació de Lleida després dels últims vuit rebrots que afecten la regió sanitària i que ja afecten més de 400 persones, 21 de les quals estan ingressades. A la trobada hi ha participat el president Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès; la consellera de Presidència, Meritxell Budó; la titular de Salut, Alba Vergés, i el d'Interior, Miquel Buch.

Gir del Govern

L'anunci d'aquest nou confinament arriba després que ahir la consellera Vergés viatgés fins a Lleida i assegurés que el Govern no es plantejava cap mesura extraordinària. Això sí, Vergés va advertir que la situació "no és cap broma", ja que l'última setmana fins a sis persones han tornat a ingressar a les UCI. De fet, l'Hospital Arnau de Vilanova va instal·lar ahir tres carpes per fer triatge dels pacients contagiats de covid-19. El centre ha triplicat el nombre d'hospitalitzacions en els últims deu dies.

"Sempre sempre sempre hem dit que aniríem seguint l'evolució del dia a dia", s'ha justificat la consellera, que ha assegurat que el més important és el que "pugui passar a dins de la comarca". Vergés ha recordat que no estan confinant les persones a casa seva: "No estem parant tota l'activitat a Lleida, però sí que es redueixin contactes, que baixi l'activitat social", ha insistit.

Les mesures concretes

Així, el Govern ha informat que el confinament és perimetral però es manté l'activitat econòmica i social, tot i que reduïda. "No és un confinament de tothom a casa seva", ha recordat Vergés. Això vol dir que les persones que hagin d'entrar i sortir de la comarca per treballar ho podran fer amb un document acreditatiu.

Les trobades al carrer o a casa, entre familiars i amics, també es podran seguir fent però "seguint les mesures de seguretat estrictament". Tot i això, Vergés ha recomanat a tota la població del Segrià que "redueixi significativament" el volum de persones amb les quals tenen contacte habitual. "No es pot quedar amb 10 persones avui, 10 persones diferents demà i 5 persones diferents demà passat, cal reduir el nombre de persones amb les quals mantenim contacte al mínim i reduir també el nombre de persones", ha insistit la consellera.

Tampoc es restringirà el transport per carretera, és a dir, que les vies principals que uneixen Catalunya amb la resta de l'Estat a través de Lleida seguiran obertes per facilitar el transport, ha dit Buch.

Les residències tornen a tancar

"Les dades epidemiològiques ens porten a pensar que l’impacte del virus és molt superior al Segrià que a la resta de Catalunya, per això és imprescindible actuar d’aquesta manera", ha insistit Vergés. Això obligarà també a tancar les residències i els centres de dia. Als geriàtrics el Govern ha dit que demanarà la creació "de grups estables" que permetin "el màxim de vida normal dins de la residència i així no calgui fer aïllaments dins de les habitacions".

"Les visites als familiars sí que es tallen, però intentarem que no es talli la comunicació entre residents i familiars, perquè és importantíssima", ha dit Vergés, que ha assegurat que ara "tenim eines i solucions que ho fan possible".

"Diem amb tot el convenciment que depèn de nosaltres, que allò bàsic és el distanciament físic, una bona neteja de mans i l’ús de les mascaretes", ha conclòs Vergés, que ha recordat que els brots ja són habituals a tot el territori.